Sirmen taburcu oldu!

İsmail Bozcu - Daha dur öyle kolay can veremezsin önce otel yapacam diye dükkan daire yapacam diye paralarını aldığın insanların yetimlerin çocukların hakkını vereceksin öyle öleceksin bizlerin hakları sana helal değil öyle can vermek kolay değil üstünde bukadar hak varken