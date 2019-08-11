İzmit'in ve Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanlarından CHP'li Sefa Sirmen, akciğerinde görülen bir lekenin ardından kanser şüphesi ile İstanbul'da özel bir hastaneye yatırılmıştı. Sirmen'in tahlillerinin temiz çıktığı ve hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.
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Sirmen taburcu oldu!
İzmit ve Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanlarından Sefa Sirmen, kanser şüphesi nedeniyle yatırıldığı hastaneden taburcu oldu
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Yorumlar
(4 )
Kibarcik - ısmaıl ne dıyor kulak ver emiiii veselam
Amele - Mal da yalan,mülkte yalan.ÖLÜM gerçek.ALLAH imanlı ölüm nasip etsin.Allah herkeze çoluk çocuğu ile sağlıklı yaşam nasip etsin.tüm hastalara ALLAH şifa versin.sizede geçmiş olsun syn başkan
İsmail Bozcu - Daha dur öyle kolay can veremezsin önce otel yapacam diye dükkan daire yapacam diye paralarını aldığın insanların yetimlerin çocukların hakkını vereceksin öyle öleceksin bizlerin hakları sana helal değil öyle can vermek kolay değil üstünde bukadar hak varken
İzmitli - Geçmiş olsun. Kanser çağın hastalığı ve maalesef çaresi bulundu ama açıklanmıyor deniyor. İlaç mafyası o mafyası bu mafyası.
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