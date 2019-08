İmamoğlu’ndan kendisine randevu vermeyen partilere bayram mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bayram namazını küçük oğlu Semih ile birlikte Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camiinde kıldı. İmamoğluna Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da eşlik etti. Vatandaşlar her iki başkana da yoğun ilgi gösterdi. İmamoğlu gazetecilerin isteği üzerine bayram mesajını da namaz çıkışında verdi. Bütün İstanbula Türkiyeye ve İslam alemine iyi bayramlar dileklerini ileten İmamoğlu herkesin güzel bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu. Trafik kurallarına uyma konusunda vatandaşları uyaran İmamoğlu Kurallara uygun seyahat yapsınlar istiyorum. Yuvalarına güzel güzel dönsünler istiyorum. Onun için bütün İstanbullu hemşehrilerime bütün Türkiyeye trafik kurallarına uygun hareket edip kazasız sıkıntısız evlerinize dönün diyorum. Büyüklerimizi unutmadan küçüklerimizi sevindirerek ülkemizde gerçekten bütün acılardan arınmış bir süreç diliyorum. Bayram iyi dileklerin temennilerin karşılık bulduğu bir süreçtir dedi.

EREN BÜLBÜL'Ü UNUTMADI

İmamoğlu Trabzonun Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017de bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbülü de unutmadı. İmamoğlu duygularını Bugün aynı zamanda Trabzonda pırıl pırıl kardeşimiz Eren Bülbülün ölüm yıldönümü. Rahmet diliyorum. Rahmetle anıyorum kendisini. Diliyorum ki ülkemizi bu tür acılar yaşamasın. Barış içinde huzur içinde bir ülke olsun. Hatta yakın coğrafyamız bütün insanlık için bunu diliyorum sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu Bugün kurban keseceklere mesajınız nedir sorusuna ise İstanbul 16 milyonluk bir şehir. İstanbul gibi bir kentte bu süreç kendi başına bırakılacak bir süreç değil. Ama buna rağmen bu yıl herkes kurallara uygun hareket etsin. Lütfen bu yıl herkes kurbanlarını kurban alanlarında kessin kestirmeye gayret etsin. Başka türlü alanlar suç işlemek anlamına geliyor. İşlem yapan zabıtalara da kimsenin laf edecek durumu yok. O bakımdan gönül istiyor ki sıkıntı oluşturan hiçbir görüntü olmasın İstanbulda. İstanbulda kötü görüntülerin olmadığı gerçekten Sıhhi kurallara uygun kurban kesimi ile ilgili bir çalışma yapacağız. Umut ediyorum bunu başaracağız yanıtını verdi.

AMCASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

İmamoğlu bayram namazının ardından oğlu Semih ve babası Hasan İmamoğlu ile birlikte Büyükçekmece Yeni Mezarlığında bulunan amcası Ali İmamoğlunun kabrini ziyaret etti. İmamoğlu mezar ziyaretinin ardından baba evine geçti ve yakın çalışma arkadaşları ile basın mensuplarıyla birlikte keyifli bir sohbet eşliğinde kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından kameraların karşısına geçen İmamoğlu kendisine sorulan soruları yanıtladı.

UYUM SAĞLAYAMAYACAĞIMIZ DUYGU VE DÜŞÜNCELER OLDUĞUNU HİSSETTİK

İSBAK Genel Müdürünün istifası ve İETT Genel Müdürü hakkında CHPnin suç duyurusu var. İstifaların devamı gelebilir mi

- Bizim atamalar ve görevlendirmelerle ilgili bir sorunumuz yok. İSBAK atamamızda da yola çıkış felsefemizde sorunumuz yok. Biz kimsenin geçmişteki partisine bağlı olduğu kurumlara bakmaksızın insanların eğitimine liyakatine bakarak hareket etmeye çalıştık. Uyum sağlayamayacağımız alanlar olduğunu tespit ettik. Son çıkan bir kısım haberler ve geçmişteki paylaşımlar Burada baktığımız pencere oydu. Hayat felsefesi. İnsanların kişisel alanlarından bahsetmiyorum onlara saygı duyarım. Ben geçmişte AK Partili olduğunu da biliyordum. Ama diğer bir konulardaki bir kısım fikirleri İstanbul gibi bir kente hizmet ederken bu kadar karma yaşamın olduğu herkesin bir arada olduğu bir toplumla iç içe olduğu bir ortamda uyum sağlayamayacağımız duygu ve düşünceler olduğunu hissettik. Bunda ters düştüğümüz durum budur. Ve bundan dolayı yollarımız ayırdık. Diğer arkadaşlarımızla ilgili bir sorumuz yok.

HALA AYNI YERDEYİZ

- Mevcut yönetimde olan şu anda devam ettiğimiz arkadaşlarımız var. İETT de bunlardan bir tanesi. Bunun gibi birkaç tane kurumumuz var devam ettiğimiz. Bazı kurumlarda alt görevlerde olup devam eden arkadaşlarımız var. Bu da doğaldır. Çünkü İBB kurumsal bir hafızaya sahip. Biz mümkün olduğunca kurumsal hafızalardan faydalanmaya çalışıyoruz. İyi yöneticiler vardır. Yolumuza devam ederiz. Yarın ters düştüğümüz bir alan oluşabilir vedalaşırız. Bunlar olabilecek şeylerdir. Bizim gizli bir ajandayla yolumuz yok. Yol haritamız yok. Bu manada İETTde görev yapan arkadaşımız halihazırda görevde olan arkadaşımızdı ve şu anda yol yürüyoruz. Günün sonunda baktığımız pencere daha önce söylediğimiz şey Biz kurumun başına geleceğiz herkes dağılsın gitsin ve biz yeni kadroyla yolumuza devam edeceğiz sadece partilileri seçeceğiz değil. Ben böyle bir şey söylemedim. Biz bu memleketin her insanına eşit gözle bakacağımızı dile getirmiştik. Biz hala aynı yerdeyiz. Bu tartışmayı başlatanlar bu tartışmanın içerisinde kıvılcım çıkarmaya çalışanlar bazı gizli hesaplar yapanlar olabilir. Siyasi gizli hesapları olabilir. Hangi kesimde hangi partide olursa olsun. Ama ben işin o tarafında değilim. Ben 16 milyonluk bir kentin belediye başkanıyım. Tüm hoşgörümle tüm kucaklayış karakterimle aynen olduğum durduğum yerdeyim. Ne bir adım ileri ne bir adım geri. Çünkü ben bu sözlerle yola çıkmış bir belediye başkanıyım. Ben de bir Allah kuluyum. Bu yolda bana hizmet eden çalışma arkadaşlarım da keza hepimizin hata yapma şansı vardır. Ama mühim olan eksik olur yanlış olur uzlaşamayız anlaşamayız yarın yolumuz ayrılabilir yeni birisi daha olabilir bunların hepsi mümkün. Ama halihazırda iyi bir yol yürüdüğümüzü düşünüyorum. Çünkü yapılacak çok işimiz var.

HER İNSAN KAYNAĞINDAN FAYDALANMAYA ÇALIŞIYORUZ

- Bir de şöyle bir duyguyla da eleştiri tahammülsüzlüğü yaşıyoruz diye düşünüyorum. Bir kısım vatandaşımızda o da var. Belki haklı olarak var. Hatırlatmak isterim bir an düşünsünler biz henüz 40 günlük görev süremiz içerisindeyiz. Biz Martta seçilmedik. Martta seçildiğimizi düşünenler var. 23 Haziranda seçildik. 27 Haziranda mazbatayı aldık. Ve yaklaşık 30 Haziranda görevimize başladık. Neredeyse bizi 1 Ocaktan beri belediye başkanı zannedenler varmış. Sabırsızlıklarını anlıyorum. Ben de sabırsız biriyim. Ben de İstanbulun çok işinin beklediğinin farkındayım ve onlara hizmet etmek için bekliyoruz. Ama günün sonunda iyi gidiyoruz. Aklıselim gidiyoruz. Herkese bakıyoruz. Her insan kaynağından faydalanmaya çalışıyoruz.

TÜRKİYENİN YENİ BİR SOLUĞA İHTİYACI VAR

Mensubu olduğunuz partinin İETT Genel Müdürü Ahmet Bağışa yapmış olduğu suç duyurusu bazı gazetelerin manşetinde yer alıyor. Bu eleştirileri adreslerinizden biri de partiniz olabilir mi

- Yani olabilir tabii. Eğer bu CHP İYİ Parti ya da diğer partilerden de destek verenler de oldu bize. Herkes olabilir. Siyasi duygularla yapılmış eleştiriler olabilir. Ama diyorum ki Ben orada değilim. Ben başka bir atmosfer tarifledim İstanbulluya ve Türkiyeye. Ve insanlar bu atmosferi aldılar ve kabul ettiler oy verdiler. Ben o duyguyu temsil ediyorum. Suç duyurusu olabilir. İETT kocaman bir organizasyon. Bakıyoruz irdeliyoruz. Suç duyurumuz da orada duruyordur. Her şey yoluna devam eder. Ben hakim değilim yargıç değilim. Ya da bir suç duyurusuna anında cevap verebilecek kişi değilim. Tümüyle hafızaya saygı duyan herkesi dinleyen anlamaya çalışan yol yürüyen. Ben herkesle de yol yürürüm. Türkiyenin yeni bir nefese soluğa ihtiyacı var. Bu ülkede kutuplaştırmayla zaten insanlar yoruldular. Bitap durumdalar. Ve bundan en büyük darbeyi yemiş olanlar belki CHPlilerdir ve diğer muhalif partilerdir. Ben bunu da biliyorum. Ama aynı tavır bizi başka bir uçuruma sürükler. Ben orada değilim. Bana bu niyetle bakan sevgili arkadaşlar beni bu gözle analiz etsinler. Ben işin başka bir boyutundayım. Barışmadan huzurdan. Yoksa lafta kalır. Lafta başka eylemde başka birisi asla olmadım olmayacağım. Ben siyasi hesap kısmını da hayatımdan silmiş birisiyim. Memleketin başka bir döneme ihtiyacı var kamu yönetiminde. Yarınlara ışık tutma konusunda başka bir döneme ihtiyacı var. BİZ o siyasi hesapları da bir kenara itmiş durumdayız. Bakın ben ne diyorum Seferberlik. Her konuda seferberlik Mevzuların tümünü milli hale getirmeye çalışıyorum. Mülteci eğitim yolsuzluklar mı rant mı bu şehrin rantının belli bir kesime dağıtılması mı seferberlik. Her konuda mücadele ve seferberlik. Siyasi hesapların dışında bir dönem tarifledim. Ben o yerdeyim ve hiç ayrılmayacağım o yerden.

İNSANLARI FİŞLEME NİYETİMİZ YOK

CHP örgütü içinden atanan isimler arasında CHPli olmaması eleştirisini nasıl değerlendiriyorsunuz

- Bir çok CHPli arkadaşımız yanımızda görev yapıyor. Olacaktır da. Yarın AK Partili geçmişi olan birisi de aramızda olacaktır HDPli geçmişi olan birisi de aramızda olacaktır MHPli de olacaktır. Bunu niye söylüyorum Geçmiş etiketlerine geçmiş titrine....Yani şöyle mi yapalım: Herkesin geçmişteki GBTlerini önümüze alalım. Birilerinin yaptığı gibi fişleyelim sağa sola atalım. Ona göre karar verelim. Böyle bir şey mümkün mü Sizler ya da sizlerin tanıdığı birçok insan bu haksızlıklara isyan etmediler mi Ettiler. Ben o değilim. CHPli yol arkadaşlarımdan fazlasıyla faydalanıyoruz. Faydalanmaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra diğer siyasi partilerden insanlarla da ilişkimiz devam edecek. Onlardan da faydalanacağız. Bir de partili olmayan milyonlarca insan var Türkiyede. Türkiyedeki siyasi partilerin üye yapısına bakalım üst üste koyalım. Hadi diyelim ki 5 milyon veya 6 milyon. Kalan 70 milyon ne olacak Partiler üzerinden mi hareket edeceğiz Hayır liyakat üzerinden görevini iyi yapmış mı Bir bölüme atadığımız bir kişiden çok daha başarılı bir arkadaş yok mudur Türkiyede Elbette vardır. Biz en iyisini bulduk diyemeyiz ki. Ama iyilerinden birini seçmeye çalıştık. Dolayısıyla yarın daha iyileri de gelebilir aramıza katılabilir. İstanbul büyük bir organizasyon. Göreceksiniz ekip gittikçe büyüyecek ve çok bağımsız çok özgün bir ekip olacak.

20YE YAKIN İK UZMANI BİZE GÖNÜLLÜ HİZMET VERİYOR

İmamoğlu önüne gelen isimlerle kimler aracılığı ile görüşüyor bir şirketle çalışıyor mu nasıl bir sistem işliyor

- Öncelikle bizim önümüze her yönüyle insan ismi gelebiliyor. Bir bir kapıyı çalıp çok üst düzeyde yöneticilikler yapmış birisi Ben sizinle çalışmak istiyorum. Sizin bu süreçteki söylemlerinizden etkilendim. Ben sizin yol arkadaşınız olmak istiyorum diye samimi olarak kapımızı çalanlar var onlarla görüşüyoruz. Partilerin içinde görevler almış insanların ya da mevcut görevli insanların tavsiyeleri ile önümüze gelen siyasi mecralardan isimler geliyor. İş dünyasından akademik dünyadan isimler geliyor. Hepsini önümüze alıyoruz. Değerlendiriyoruz. Değerlendiren arkadaşlarım uzman insanlar. Türkiyenin en iyi insan kaynakları uzmanlarının arasında olan 20ye yakın insan bize gönüllü hizmet veriyor. Bunların analizinde görüşmelerinde birinci ikinci üçüncü görüşmelerde günün sonunda bir heyetimiz var orada şu an yönetici arkadaşlarımız var danışmanlarımız var. Oturuyoruz onlarla beraber değerlendiriyoruz. En son bazı seviyedeki arkadaşlarımız hepsiyle değil ama bazı seviyedeki arkadaşlarımız ile ilgili beraber fikirleşiyoruz ve karar veriyoruz. Tümüyle objektif ve bilimsel davranmaya çalışıyoruz ki artık insan kaynakları bilim alanıdır öyle davranmaya çalışıyoruz. Profesyonel bir kararla yol yürümeye çalışıyoruz. Bu çok rastlanmış bir şey değil. Garipsendiğini anlıyorum. Daha önceki yöntemde şu vardı: Çok yakın çevresi ile insanlar belediye yönetimlerine girerler. Ben öyle yapmıyorum doğrusunu yapıyorum. Niye Kapsayıcıyım. Ben İstanbul un tümüne yayılmaya çalışıyorum.

ÖYLE BİR AHLAKIM YOK

Sosyal medya paylaşımları ile tepki çeken belediye personeli ile çalışmaya devam edilecek mi şeklindeki eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz

- Bazı şeyler vardır suç teşkil eder. Suç duyurusunda bulunursunuz. Bazı konular vardır. Belediye burası. Babamın şirketi değil. Hadi yarın şunu atın işten falan böyle o zaman bizde adalet nerde yani Yolu yöntemi var. Nedir Bir husus varsa teftiş kurulu incelemesi başlatırsınız. Ya da şirketin disiplinle ilgili sürecini başlatırsınız iştiraklerde. Her yerin bir yöntemi var. Kişisel irade ile şunu işten atın şunu işe alın dediğim an ben şikayet ettiğim insanlar gibi olurum. Böyle bir şey yapmayacağım. Olmam da yapmam da zaten. Benim öyle bir ahlakım yok. Ama evet bizim tespitlerimiz var. Sadece o değil. İşe gelmeyen insanlar var yüzlerce binlerce. Onlarla ilgili soruşturmalarımız raporlarımız devam ediyor ama bunlar 3 günde 5 günde 6 günde olacak şeyler değil. Yani teftişi devam ediyor. Teftiş konusunda o ekipte yetersizlikler var sayısal anlamda eksiklikler var. Bütünüyle bunlarla ilgili mücadelemiz var. Raporlar netleştiğinde eyleme geçeceğiz. Gerçekten bir suç varsa gerçekten işle ilgili disiplin suçu işlemiş ve orada durması mümkün değilse gereğini yapacağız. Ceza alması gerekiyorsa cezasını vereceğiz. Bunların hepsi yapılacak. Disiplini biz orada var etmezsek bundan sonra performansı da sağlayamayız. O bakımdan sadece biraz zamana ihtiyacımız var.

KAPILARI 16 MİLYON İNSANIN SORUMLULUĞUYLA ÇALIYORUZ

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğanla ziyaretinize ilişkin görüştünüz mü Parti ziyaretleri yapıyordunuz ayrıca. MHP ve AK Partiden size herhangi bir dönüş oldu mu

- Öncelikle bütün siyasi partilerin kurumların kuruluşların ülkemizin tüm yöneticilerinin Kurban Bayramı mübarek olsun. Beni ziyaret etmeyen ve bana henüz randevu vermeyenlerin de bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ben bu konuda sıfır kibir taşıyacağım. Zaten öyle bir ruhum da yok. Asla egoist davranmayacağım. Asla kişisel bir hesap içinde olmadığım için de gönlü rahat bir şekilde ısrarıma devam edeceğim. Kimden randevu istiyor ya da kimin kapısını çalıyorsam Ekrem İmamoğlu şahsı ile ilgili bir kapı çalışı değil bu. İBB Başkanıyım. Yüzde 55e yakın oy almış Türkiyenin en üst seviyede oyuyla İstanbula seçilmiş belediye başkanıyım. Böyle bir insanın birinin kapısını çalması demek 16 milyon insanın o kapıyı tıklatıyor olması anlamına gelir. Ben 16 milyon insanın sorumluluğuyla oraya gidiyorum. Bana Şunu neden ziyaret ettin diyorlar. Ben Herkesi ziyaret ederim demiştim. Benim kimseyle bir sınırım yok. Ben herkesin kapısını çalar ve ziyaret ederim. Bir sorun varsa çözerim. Konuşarak çözeceğimiz bir sorun varsa orada çözeriz. Benim hiç kimseye rezervim yok. Olamaz da. 16 milyon insanı temsil ediyorum.

YERLERİNDE OLSAM BULUŞUR TARTIŞIRIM

- Sayın Cumhurbaşkanının elbette ki Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Bayramı mübarek olsun. Kendisi elbette ki Türkiyenin en yoğun makamını temsil ediyor. Ben kendilerinden randevu talebimi yeniliyorum. Onun dışında 2 siyasi parti randevu vermemiş. Bayramdan sonra randevu talebimi yenileyeceğim. Ne kadar yenilersem görüşme talebime cevap vermez ya da Reddettik diye bunla övünürlerse kendileri kaybeder. Barometre bu. Yani aşağı doğru iniyorlar. Uyarıyorum onları. Siyaset böyle yapılmaz. İnsanların gözünde aşağı doğru iniyorsunuz. Ben yerlerinde olsam buluşurum konuşurum tartışırım paylaşırım. Onun için siyasi partiler masamız göreve başlayacak. Oraya da davet edeceğiz. Ben şimdi ilçelere gidiyorum. Belediye başkanlarını çağırıyorum. Yarın Üsküdardayım. Belediye başkanının haberi var. Buradaysa gelmesini beklerim. Veya Bakırköydeyim. Buradaysa gelmesini beklerim. Gittiğim ilçelerde de arıyorum. Bayrampaşa Belediye Başkanı geldi otogardaki toplantıya. Tespitlerimizi beraber yaptık. Katı Atık Yakma Tesisi ile ilgili ziyaretimize Eyüpsultan Belediye Başkanı da katıldı. Ben herkesi aramaya davet etmeye devam edeceğim. Birileri gibi ya da geçmişte yapılanlar gibi belediye başkanlığı yapmayacağım. Bundan insanlar yoruldu. Bayramdan sonra AK Parti ve MHPye randevu talebimizi yazılı olarak iletelim. Sayın Cumhurbaşkanından da randevu beklediğimizi yineleyelim.