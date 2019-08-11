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Talihsiz genç ameliyat edildi

İzmit'te bayram namazından çıktıktan sonra yolda yürürken başına yorgun mermi isabet edip yaralanan Resul Avcı, kendi imkanlarıyla gittiği Kocaeli Devlet Hastanesi’nde ameliyat edildi
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İzmit'te bayram namazından çıktıktan sonra yolda yürürken başına yorgun mermi isabet edip yaralanan Resul Avcı, kendi imkanlarıyla gittiği Kocaeli Devlet Hastanesi’nde ameliyat edildi. Doktorlar, Resul Avcı’nın başına 2 mermi isabet ettiğini, mermilerden birinin dışarı çıktığını diğerinin ise kafatası içerisinde kaldığını belirledi. Gencin başındaki mermi çekirdeği başarılı bir ameliyatla çıkarıldı. Ameliyat sonrasında gözetime alınan Resul Avcı, Beyin ve Sinir Cerrahi Servisi’ne yatırıldı.

‘İNŞAATTAN BİR ŞEY DÜŞTÜĞÜNÜ SANDIM’

Olayı anlatan Resul Avcı, arkadaşlarıyla çay içmeyi planladığını belirterek, “Bayram namazından çıktık. Arkadaşlarla çay içecektik. Sonra yürürken, başıma bir anda bir şey geldi. Yukarıda inşaat vardı. Oradan bir şey düştüğünü sandım. Baktık, orada hiçbir çalışma yok. Elime az bir kan geldi. Sonra hastaneye geldik. Burada 2 kurşun olduğunu söylediler. 1 tanesi kendisi çıkmış, diğerini de şimdi ameliyatla aldılar. İlk anda kulağım çınladı. Ne olduğunu anlayamadım. Sonra da hastaneye geldik zaten” dedi.

‘BAYRAMDA DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYORUZ’

Olay sırasında Resul Avcı’nın yanında olan arkadaşı Mustafa Aktaş ise, “Biz Bekirdere’de oturuyoruz. Bayram namazından çıktık. Bir 30 metre kadar yürüdükten sonra arkadaşın kafasına bir şey geldi. Bir çat sesi duyduk. Şaşırdım ben. Yukarıdan bir şey düştüğünü düşündüm ama yere baktım, hiçbir şey yok. Arkadaşımın kafasına baktığımda çok fena kanıyordu. Gömleği falan hep kan içindeydi. Sonra hemen hastaneye geldik. Burada kafasından mermi çekirdeği çıkmış. Yazık, günah. Ben bunu yapanları şiddetle kınıyorum. Herkes dikkatli olsun. Bayramda dışarı çıkmaya bile korkuyoruz artık. Kimin ateş ettiği de belirsiz, kör kurşun. Bu çocuk ölse, kimin vurduğunu bilmiyoruz. Tamamen kör kurşun, talihsizlik” diye konuştu. 

Bugün 16:22 TSİ - Asayiş

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