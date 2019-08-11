Berat Albayrak'ın imzaladığı belge ortalığı karıştırdı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün altında bizzat Berat Albayrak'ın imzası olan bir kararla karıştı. Kararla, bakanlığın finansal fonksiyonu yüksek olan birimleri, resmen İstanbul'a taşınmaya başladı. Kararın ekinde İstanbul'da görevlendirilen onlarca bakanlık çalışanı da yer aldı. Bakanlık, personelin 2 Eylül'de göreve başlamasını istedi. İstanbul'daki Defterdarlık'tan ve Bakanlık'ın teknik birimlerinden de söz konusu taşınma sürecine gereken desteğin verilmesi istendi.

Bakanlık kulislerinden edinilen bilgilere göre 5 Ağustos pazartesi sabahı Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, genel müdürleri çağırarak bakanlığın bazı birimlerinin İstanbul'a taşınacağını ve taşınmanın bir ay içerisinde tamamlanacağını söyledi. Aksu, genel müdürlerden gelişmenin çalışanlara bildirilmesini istedi. Bazı müdürler duruma itiraz etti ve personelin gitmek istemeyeceğini söyledi. Bakan Yardımcısı Aksu, bu tartışma üzerine "ben sizden rica etmiyorum, talimatı bildiriyorum" yanıtını vererek itiraz eden müdürlere sert yanıt verdi. Alınan karar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün imzalanarak yürürlüğe girdi.

HAZİNE'NİN OMURGASI TAŞINIYOR

Taşınacak birimlerin tamamının ortak özelliğinin Hazine Müsteşarlığı altındayken Maliye Bakanlığı ile birleşen birimler olması dikkat çekti. Taşınanlardan ilk gruptakiler; Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'nde iç borçlanmayı yürüten birimler, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden dış borçlanmayı yürüten birim ve Mali Sektörle İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün kambiyo hariç tüm birimleri. Bu birimlerin esas önemi ise devlet borçlanmasını yürütmesi, buna ilişkin planları hazırlaması. Bu birimler bir anlamda hazinenin esasını oluşturuyor.

Kurumda konuşulanlara göre bu birimler ile yurtdışında da örneği olan borçlanma ofisi tarzı bir yapı kurulmak isteniyor. Ancak böyle bir yapının neden kurulduğu, halen aynı Bakanlık bünyesinde koordineli çalışan birimlerin neden İstanbul'a taşınmak istendiği, yeni yönetim modelinin nasıl olacağı, görevlendirmenin nasıl yapılacağı ise açıklanmış değil. Kulislere göre kurum içinde mevcut görevlendirilenlerin yanı sıra, bazı bankalarda görev yapan isimler de sürece dahil edilecek. Bu da kurum içinde herkesin çeşitli sınav ve kriterlerle alındığı koşulların yeni geleceklere nasıl uygulanacağına dair soru işaretleri yaratıyor.

HAZİNE'NİN İÇİ BOŞALIYOR

Taşınacak olan bir başka birim ise Sigortacılık Genel Müdürlüğü. Bakan Berat Albayrak'ın daha önce yaptığı Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşümleri 2019 toplantısında, bu yıl Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun kurulacağı açıklanmıştı. Kurulun önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulması planlandı ancak daha sonra kanunla kuruluş işleminin gerçekleştirilmesine karar verildi. Mevzuat için gerekli çalışmalar yapılsa da, bu çalışmalar Bakanlık yönetimine sunulsa da, Meclis'in tatile girmesiyle kuruluş girişimi rafa kalktı. Bunun üzerine Bakanlık'ta üst kurul çözümü yerine genel müdürlük olarak taşınma planı ağır bastı. Bakan Yardımcısı Bülent Aksu'nun toplantıda "siz taşının kanunu sonra çıkarırız" dediği de iddialar arasında.

Peki bu birimlerin taşınması Hazine'yi nasıl etkileyecek?

Uzmanlara göre bu işlemle Hazine'nin içi tamamen boşalmış olacak. Zira götürülen birimler Hazine'nin en işlevsel birimleri. Kurumda, sonrasının ne olacağı, Hazine ve Maliye'nin yeniden ayrılıp ayrılmayacağı, bazı birimlerin Varlık Fonu'na devredilip devredilmeyeceği herkesin konuştuğu ancak yanıtını kimsenin bilmediği sorular.

KANUNA DA AYKIRI

Öte yandan yapılan bir başka tartışma ise taşınmanın hukuki altyapısına ilişkin. Bugün Berat Albayrak'ın imzaladığı karar, 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 numaralı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 217. maddesini dayanak alıyor. Söz konusu kararname Bakanlığa ülkenin finans politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapma yetkisi veriyor. Bakanlık buna dayanarak taşınma işleminin gerekçesini şöyle açıkladı:

"Gerek Borsa ve Mali Sektörün, para piyasası aktörlerinin, banka merkezlerinin, sigorta şirketleri ile merkezlerinin İstanbul'da bulunması ve gerekse İstanbul'un bir finans merkezi konumunda olması..."

Ancak taşınmaya itiraz eden bazı bürokratlar ne 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ne de devlet personel mevzuatının bu taşınmaya izin vermediğini söylüyor. Zira bu birimler yayımlanan kararnameye göre Bakanlığın merkez birimleri. Merkez birimlerinde çalışanların merkezde görevlendirilmesi ise mevzuattan gelen bir zorunluluk. Öte yandan personel kanununa göre uzmanlar da ancak merkezde görevlendirilebiliyor. Merkezde teşkilatlanmış bir birimin İstanbul'a nasıl gönderileceği, bu kararın hangi mevzuata dayanarak alınacağı da kafalardaki diğer soru işareti.

Üstelik Anayasa'nın 3. maddesine göre ülkenin başkenti Ankara. Merkezi idare de başkentte teşkilatlanıyor. Devletin merkez biriminin başkent dışında teşkilatlanmasının bu nedenle Anayasa'ya da aykırı olduğu vurgulanıyor.

ALBAYRAK'IN ADAMLARI İSTANBUL'DA YAŞIYOR

Meselenin bir başka boyutu ise insani ve çalışma koşullarına ilişkin. Kurum içinde çalışanlara sorulduğunda, çoğunluk bir anda verilen bu kararla taşınmaya itiraz ediyor. Kamu ve bürokrasi deneyimine aykırı olarak verilen "bir ayda taşının" kararına karşı, gitmemenin yollarını arayan çalışanlardan istifayı düşünenler de var. Durumdan en çok memnun olanlar ise Berat Albayrak döneminde Bakan Yardımcılığıne ve Bakan Danışmanlığına getirilenler. Zira bu kişilerin çoğunluğu Ankara'ya yerleşmediği gibi, her perşembe İstanbul'a giderek haftada en az üç günlerini İstanbul'a geçiriyorlar.

Berat Albayrak'ın imzası kurumadan Hazine ve Maliye'de deprem yaratan karar, bir süredir kurumsal geleneklerin devamlılığı başta olmak üzere tartışmaları yeniden başlatacakmış gibi görünüyor.

İşte Bakan imzalı o karar:

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