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Salı günü kavrulacağız

Kocaeli Kurban Bayramı’nı çok sıcak bir hava ile geçirecek. Özellikle Salı günün hava sıcaklığı 35 dereceği geçecek

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Kocaeli’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam ediyor. Kurban Bayramı, Kocaeli’de oldukça sıcak geçecek. Meteoroloji’nin son hava tahminlerine göre, Kocaeli’de bugün beklenen en yüksek sıcaklık 33 derece olacak. Yarın yine Kocaeli’de 33 derecelik bir sıcak hava bizleri bekliyor olacak.  Salı günü ise Kocaeli’de hava sıcaklığı 35 dereceyi geçmesi bekleniyor. Artan nemle birlikte özellikle öğle saatlerinde 36 - 37 derecelik bir sıcaklık yaşanabilir. Çarşamba günü hava sıcaklığı 31 dereceye düşecek. Perşembe ve cuma günüde 30 ile 31 derecelik bir hava sıcaklığının yaşanması bekleniyor.  Kocaeli’de nem oranı yüzde 90’ların üstüne seyrederken, yağmur beklenmiyor

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