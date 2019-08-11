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Bayramı göremeden hayatını kaybetti

SSK emeklisi Ali Kemal Tokgöz kalp krizi geçirmesi sonucuyla yaşamını yitirdi
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Derince Dumlupınar Mahallesin'de ikamet eden SSK emeklisi Ali Kemal Tokgöz, arefe günü kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi. 7 çocuk babası olan Ali Kemal Tokgöz'ün cenazesi Derince Mezarlığı'na defnedildi.

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