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Buket'in gelinlik hayali gerçek oldu

İYİ Parti Derince Kadın Kolları Başkanı Sevinç Akdemir başkanlığında bir heyetin Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği'ne yaptığı ziyaret sırasında tanıştığı Buket’in gelinlik hayalini gerçekleştirmek için organize ettiği temsili düğün önceki akşam Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yapıldı
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İYİ Parti Derince Kadın Kolları Başkanı Sevinç Akdemir başkanlığında bir heyetin Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği’ne yaptığı ziyaret sırasında tanıştığı Buket’in gelinlik hayalini gerçekleştirmek için organize ettiği temsili düğün önceki akşam Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde yapıldı. Temsili düğün organizasyonu İYİ Parti Derince İlçe Başkanı Selman Gürpınar, Derince ilçe teşkilatı ile yönetim kurulu üyeleri, Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel,  İl Başkan Yardımcı Aysel Gül, İyi Parti Derince meclis üyeleri, Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği Başkanı Nurel Ergüneş ve dernek üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. 

'O HAYAL KURDU VE  İNANDI'

Düğünde konuşma yapması için sahneye davet edilen ve tüm misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan İYİ Parti Derince İlçe Başkanı Selman Gürpınar, “Sevgili Buket arkadaşımızın bir hayalini gerçekleştirdik ve anladık ki aslında hayalleri gerçekleştirmek o kadar da zor bir şey değil. Şu an belki aramızdaki en engelsiz kişi Buket arkadaşımız çünkü o bir hayal kurdu ve buna inandı. Buket arkadaşımız gibi gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir hayalimiz kalmayacak” dedi. Gece teşekkür plaketiyle son buldu.

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