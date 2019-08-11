Kocaeli'de bu Kurban Bayramı’nda da hastanelerin acil servisleri, kurban kesim işlemi sırasında yaralanan acemi kasaplarla doldu taştı. Kesimhaneler yerine kendi imkanlarıyla kurban kesmeye çalışan vatandaşlar, çeşitli yerlerinden yaralar aldı. Kocaeli’de bu bayram bıçak yarasıyla hastanelere koşan acemi kasap sayısı 449 oldu.
Bugün 17:14 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 17:19 TSİ
Hastaneler acemi kasaplarla doldu
Kurban Bayramı nedeniyle kendi kurbanları kesmek isteyen fakat acemilik nedeniyle kendisine zarar veren 449 acemi kasap, kentin çeşitli yerlerindeki hastanelerde tedavi oldu
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Kocaeli'de bu Kurban Bayramı’nda da hastanelerin acil servisleri, kurban kesim işlemi sırasında yaralanan acemi kasaplarla doldu taştı. Kesimhaneler yerine kendi imkanlarıyla kurban kesmeye çalışan vatandaşlar, çeşitli yerlerinden yaralar aldı. Kocaeli’de bu bayram bıçak yarasıyla hastanelere koşan acemi kasap sayısı 449 oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz