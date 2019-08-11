Hastaneler acemi kasaplarla doldu

Kocaeli'de bu Kurban Bayramı’nda da hastanelerin acil servisleri, kurban kesim işlemi sırasında yaralanan acemi kasaplarla doldu taştı. Kesimhaneler yerine kendi imkanlarıyla kurban kesmeye çalışan vatandaşlar, çeşitli yerlerinden yaralar aldı. Kocaeli’de bu bayram bıçak yarasıyla hastanelere koşan acemi kasap sayısı 449 oldu.



