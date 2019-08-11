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Emekliye 4 zam geliyor!

mekliler heyecanla toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak kararları bekliyor. Emeklilere 4 ayrı zam oranı masada. Toplu sözleşmeler tamamlandığında 2 milyon emekli ile 3 milyon memurun alacakları zamlar açıklanacak. Peki emekli zam oranı ne kadar olacak? Memur-Sen ilk yıl için yüzde 15 zam teklif etti. Bu teklif kabul görürse 2020 ocak ayında en düşük maaş 3.908 liraya yükselecek.
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Temmuz ayında zamlı maaşlarını bu ay da bayram ikramiyelerini alan emekliler için yeni zam oranları da belli olacak. SK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alırken, memur emeklileri toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak sonucu bekleyecek. Toplu pazarlık masasında yer alan Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK, hazırladıkları mali ve sosyal taleplerini Çalışma Bakanlığı'na sunmuştu. Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur- Sen, taleplerini teşkilatlarıyla istişare ve değerlendirme toplantıları yaparak belirledi. Bu ay içerisinde tamamlanacak görüşmelerde memurlar ve memur emeklileri için 4 seferde yani 6 aylık dönemler halinde yapılacak zam oranları belirlenecek. Memur-Sen'in ilk yıl için yüzde 15 zam teklif etti. Bu teklif kabul görürse 2020'nin ocağında en düşük maaş 3.908 liraya yükselecek. Aile yardımı eklendiğinde rakam 4.485 lira olacak. 2021 yılı Temmuz'unda ise çıplak en düşük memur maaşı 4,793 liraya, aile yardımıyla birlikte 5.498 liraya kadar çıkacak. Aile yardımı eklendiğinde rakam 4.485 lira olacak. 2021 yılı Temmuz'unda ise çıplak en düşük memur maaşı 4,793 liraya, aile yardımıyla birlikte 5.498 liraya kadar çıkacak. 

Bugün 17:52 TSİ - Ekonomi

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