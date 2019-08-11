Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra yolu hakkında konuştu. Başkan Büyükakın, yolun ihalesini 2 ay içerisinde yapacaklarını açıkladı. Bilindiği üzere Kandıra yolu, hizmete açıldığı günden bu yana aynı şekilde kullanılıyordu. Kandıra yolunun 40 kilomettesi Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 218 milyon TL bedelle, ismi bilinmeyen bir firmaya verildiği ancak firmanın yolda herhangi bir çalışma yapmadığı belirtildi. 2018 tarihinde tamamlanması beklenen yolla ilgili açıklama yapan bakanlık, yolun 2021 yılında tamamlanacağını duyurmuştu.
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Kandıra yolu 2 ay sonra ihale edilecek
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra yolu ihalesinin 2 ay içerisinde yapılacağını duyurdu
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Yorumlar
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Sürücü Vatandaş - Kandıra yolu aslında iyi bir yol, ancak o yolda insanlara kaza yaptırmak için canice davranıp üzerine kıranlar var 2 hafta önce pazartesi günü ailece kandıra istikametine giderken 74 ak 282 plakalı beyaz içinde 5-7 erkek yolcunun bulunduğu minibüs , bizim aracımızı sollarken üzerimize kırarak, düşün zemine doğru sıkıştırdı. hemen polisi ve jandarmayı arayıp durumu bildirdik . biz yolda önü kesileceğini umuyorduk ancak hiç bir görevli çıkmadı . kaydımız bulunabilir . bence kazalar bu gibi trafikte insan düşmanları tarafından yaratılıyor da olabilir
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