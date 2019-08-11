Kandıra yolu 2 ay sonra ihale edilecek

Sürücü Vatandaş - Kandıra yolu aslında iyi bir yol, ancak o yolda insanlara kaza yaptırmak için canice davranıp üzerine kıranlar var 2 hafta önce pazartesi günü ailece kandıra istikametine giderken 74 ak 282 plakalı beyaz içinde 5-7 erkek yolcunun bulunduğu minibüs , bizim aracımızı sollarken üzerimize kırarak, düşün zemine doğru sıkıştırdı. hemen polisi ve jandarmayı arayıp durumu bildirdik . biz yolda önü kesileceğini umuyorduk ancak hiç bir görevli çıkmadı . kaydımız bulunabilir . bence kazalar bu gibi trafikte insan düşmanları tarafından yaratılıyor da olabilir