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HDP'li eski vekilden çok konuşulacak iddia

HDP'li eski vekil Altan Tan, Abdullah Öcalan'ın bu hafta silah bırakma çağrısı yapabileceğini söyledi.

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HDP’nin eski milletvekili Altan Tan, TV5’te katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. PKK terör örgütünün İmralı’daki lideri Abdullah Öcalan’ın son mesajlarını değerlendiren Altan Tan, “Öcalan’ın seçimden 3-4 gün önce gönderdiği mektup ve ondan önceki avukat görüşmesinde de ‘Türkiye’nin hassasiyetleri’ dediği nokta da o. Şimdi sanırım dün yapılan görüşmede de, daha açıklanmadı ama benim anladığım kadarıyla, önümüzdeki dönemde İmralı’dan PKK’ya silah bırakma, 2013 sürecine, konseptine sürecine geri dönme çağrısı gelecek diye tahmin ediyorum, bekliyorum” dedi.

“Kürt sorununun çözümü için PKK taktik değil, stratejik olarak silah bırakmalı” diyen Altan Tan, şöyle devam etti:

 “Bu noktadan sonra o sağlanabilirse -tabii bunlar çok kolay şeyler değil- bir sürü faktör var işin içerisinde, bizim bizzat şahit olduğumuz görüşmeler var. Yani Kandil’de, İmralı’da, parlamento’da… Bunların bir kısmını bugün anlatabiliyoruz, bir kısmını daha genel cümlelerle ifade ediyoruz. İçeride ve dışarıdan bozucu faktörler, aktörler var. Yani Suriye’de bir uzlaşma olabilmesi için Kürt meselesinin bir noktaya gelmesi lazım, Suriye’deki Kürtlerin statüsünün tanınması lazım.”

PKK’nın Suriye kolu YPG’nin, Suriye’nin kuzeyinde oluşturduğu yapının Türkiye’ye tehdit unsuru oluşturmadığını iddia eden Tan şöyle devam etti: “Bunun karşılığında da PKK’nın, PYD’nin Türkiye’ye karşı savaşını bırakması lazım. Mesela PYD şunu diyor haklı olarak, ‘Ben bugüne kadar Türkiye’ye herhangi bir saldırıda bulunmadım ama Türkiye karşı saldırı olduğunu iddia ediyor’ diyor. Polemiklere de girmeden silahların susması lazım. Ben böyle bir çağrının bu hafta ya da önümüzdeki günlerde geleceğini düşünüyorum.”

Odatv.com 

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