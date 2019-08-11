Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusu ne pahasına olursa olsun temizlenecektir

Çavuşoğlu'nun açıklamarından satır başları:

"Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz"

"(Fırat'ın doğusu) Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur."

"Amerika'nın da artık bizi Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine de müsaade etmeyeceğiz."