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Gebze Belediyesi'ne 'Nazım Hikmet' eleştirisi

Adı sık sık yasaklamalarla gündeme gelen, Nâzım Hikmet'in aynı adlı eserinden uyarlanan 'Taranta Babu' oyununa Gebze Belediyesi'nden fiilen yasaklama geldi. Gebze Belediyesi’nin “tadilat gerekçesini ise doğru olmadığı ifade edildi
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Oyun Sandalı ekibi tarafından; Harun Güzeloğlu’nun yönetmenliğini yaptığı, Cansu Fırıncı’nın tek kişilik performansıyla sahnelenen, Nâzım Hikmet'in "Taranta Babu'ya Mektuplar" eserinden düzenlenmiş olan "Taranta Babu" oyunu için Gebze Belediyesi, “tadilat” gerekçesi ile yer vermedi. Oyun Sandalı ekibi yaptığı açıklamada, Gebze Belediyesi’ni vakit kaybetmeksizin tadilat karar yazısını ve tadilatın fotoğraflarını kamuoyu ile paylaşmaya çağırdı. 'Uydurma' olduğu ifade edilen bir gerekçeyle Nâzım Hikmet’in oyununun fiilen yasaklanmasını kabul etmeyeceklerini söyleyen Oyun Sandalı ekibi, açıklamalarında, “Eğer gerçekten tadilat varsa biz kamuoyundan özür dilemeye hazırız yok değilse; Gebze halkı bu zihniyetin tadilatla düzeltilemeyeceğini bir kez daha anlamış olacaktır” ifadelerini kullandı. 

NÂZIM HİKMET MEMLEKETTİR

Oyuncu Cansu Fırıncı, "Oyunumuzu neredeyse aralıksız memleketin dört yanında oynadık. Her gittiğimiz yerde seyircinin, halkımızın büyük ilgisiyle karşılandık. Oyunumuzun kimi çevrelerde uyandırdığı rahatsızlığın da temelinde bunun yattığına inanıyoruz. Çok açık söylüyorum: Gebze Belediyesi'nin oyunu oynamayı talep ettiğimiz salonun tadilatta olduğunu öne sürmesi bizim için gülünçtür. Muhtemeldir ki, oyunumuzun içeriğine dair ufak bir araştırma yapmışlar ve orada Nâzım Hikmet'i görmüşler. Bundan hele de AKP'li bir belediyenin korku duyması çok normal. Nâzım Hikmet'i bu tarz küçük ayak oyunlarıyla sansürleyebileceklerini, yasaklayabileceklerini düşünüyorlar. Bu da gülünç..." ifadelerini kullandı.  HALKA YALAN SÖYLEMEK SUÇTUR Nâzım Hikmet'in bu ülkenin en önemli değerlerinden biri olduğunu ve dünya çapında bir şair olduğunu ifade eden Fırıncı sözlerine şöyle devam etti: “Dediğim gibi öne sürülen bahanenin açıkça 'yalan' olduğunu düşünüyoruz. Bununla beraber şunu da açıkça söyleyelim: Belediyeler kamuya aittir. Şeffaf olmalıdır... Eğer o salonda söz konusu tadilat gerçekten varsa, bunun görsellerle kamuoyuna deklare edilerek ispatlanmasını talep ediyoruz. Bu yapılırsa, kendim ve ekibim adına belediyeden ve tüm kamuoyundan 'fevri ve önyargılı davrandığımı' ifade ederek özür dileyeceğim. Şayet ispatlanmazsa, halka yalan söylemek suçtur! Bunu da tüm dostlarımızın ve halkımızın önünde açıkça dile getirmiş olayım.”

Ayrıca Oyun Sandalı ekibi tarafından yapılan açıklama şöyle:   “Gebze organizasyonumuzu üstlenen Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’den temsilci bir arkadaşımız 24.07.2019 tarihinde Gebze Belediyesi kültür işleri müdürlüğü ile görüştüğünde tadilat planlarının olmadığı, talep edilen tarihte salonların uygun olacağı belirtildi. Oyun için uygun salonlar kültür müdürlüğü tarafından Gebze Kültür Merkezi A Salonu ve Kardelen Nikah Salonu olarak belirlendi. Salonlar aynı gün gösterildi ve fotoğraf çekilmesine izin verildi. Ertesi gün, yani 25.07.2019 tarihinde de dilekçe resmi makama iletildi. Aradan biraz zaman geçtikten sonra talebin henüz neden yanıtlanmadığını öğrenmek için giden arkadaşlarımıza dosyanın “incelendiği” ve birkaç güne kadar resmi yanıt verileceği söylendi. Resmi yanıt şaşırtmadı. Her ne hikmetse tahsisi istenen iki salon da tadilata sokuluverdi. Aynen Amasya’da, Erzincan’da olduğu gibi arkadaşlarımız alternatif salon arayışlarına başladılar.  Engelleyemezsiniz! Nâzım Hikmet’in Musollini faşizmini anlattığı metin kimleri neden bu kadar rahatsız ediyor biliyoruz. Oyunu talep eden Gebze’deki tiyatro dostlarına izleyicilerimize söz veriyoruz; mutlaka sizi Nâzım’ın dizeleriyle buluşturacağız. Biz emekçi halkımızla buluşmaya devam edeceğiz. Siz yasakçı gericilerse tarihin çöplüğündeki yerinizi çoktan aldınız…”

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