Hazine kadrosu taşınmadan rahatsız

Ankara kulislerinden edindiğimiz bilgilere göre, Hazine'de görev yapan üst düzey memurlar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kararı ile Hazine'nin Ankara'dan İstanbul'a taşınacak olmasından dolayı rahatsızlık duyuyor. Memurlar, Hazine'nin İstanbul'a taşınmasının ardından bu sorunların ortaya çıkacağını kaydetti;

- Hazine'nin önemli birimleri ve personeli, oldu bittiyle Istanbul'a taşınıyor.

- Personele, taşınmak isteyip istemedikleri sorulmadı.

- Uzman personel, mevzuata aykırı biçimde, merkez dışında görevlendiriliyor.

- Bir aydan kısa süre verilen 150 civarında personele tebligatlar gelmeye başladı. Gidilecek yerin bile belirtilmediği tebligatları tebellüg etmeyenler, memuriyetten atılma tehdidi ile karşı karşıya bırakılıyor.

- Merkezi idare Anayasa'ya aykırı şekilde, taşınıyor.

- Hiçbir lojman, geçinme yardımı, servis imkanı olmadan, hem uzman personelin, hem de düşük maaşlı idari personelin Istanbul'da yaşaması dikta ettiriliyor.