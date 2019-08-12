Altuntaş ailesi bayramda acıyı yaşadı. Sebahattin Altuntaş’ın eşi, Recep Altuntaş, Barış Altuntaş ve Özlem Karayel’in anneleri, Mükerrem Candan (Serap İç Giyim), Mehmet Işıklar (Erbu Bebe), Gülçin Tutar, Ahmet Işıklar ve Mine Işıklar’ın kardeşleri Adile Altuntaş (65) hayatını kaybetti. Adile Altuntaş'ın cenazesi bugün (pazartesi) Erenler Camii'nde ikindi namazınını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme
Mezarlığı'nda defnedilecek. Biz de Kocaeli Gazetesi olarak merhume rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz.
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Altuntaş ailesinin acı günü
Altuntaş ailesi bayramın tadını yaşayamadan acı haberler sarsıldı. Adile Altuntaş yaşamını yitirdi.
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Altuntaş ailesi bayramda acıyı yaşadı. Sebahattin Altuntaş’ın eşi, Recep Altuntaş, Barış Altuntaş ve Özlem Karayel’in anneleri, Mükerrem Candan (Serap İç Giyim), Mehmet Işıklar (Erbu Bebe), Gülçin Tutar, Ahmet Işıklar ve Mine Işıklar’ın kardeşleri Adile Altuntaş (65) hayatını kaybetti. Adile Altuntaş'ın cenazesi bugün (pazartesi) Erenler Camii'nde ikindi namazınını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz