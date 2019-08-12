Altuntaş ailesinin acı günü

Altuntaş ailesi bayramda acıyı yaşadı. Sebahattin Altuntaş’ın eşi, Recep Altuntaş, Barış Altuntaş ve Özlem Karayel’in anneleri, Mükerrem Candan (Serap İç Giyim), Mehmet Işıklar (Erbu Bebe), Gülçin Tutar, Ahmet Işıklar ve Mine Işıklar’ın kardeşleri Adile Altuntaş (65) hayatını kaybetti. Adile Altuntaş'ın cenazesi bugün (pazartesi) Erenler Camii'nde ikindi namazınını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme

Mezarlığı'nda defnedilecek. Biz de Kocaeli Gazetesi olarak merhume rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz.