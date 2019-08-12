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KOÜ'lü genç feci şekilde can verdi

Tatil için gittiği memleketi Diyarbakır'da intihara kalkışan Kocaeli Üniversitesi öğrencisi, üst geçitten atladı. Bu sırada aşağıdan geçen bir araç gence çarptı. KOÜ'lü öğrenci feci şekilde can verdi

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Olay, Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sayım Aras (25) isimli bir genç, üst geçitten yola atladı. Bu sırada üst geçitin altından geçen 06 DP 3197 plakalı otomobilin sürücüsü genci fark etmedi, araç Aras'ı ezdi. Talihsiz genç olay yerinde feci şekilde can verdi. 

YAHYAKAPTAN'DA İKAMET EDİYORDU 

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı genci yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı.  Olay yerinde hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, güvenlik güçlerinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Selahaddin Eyyubi Hastanesi morguna kaldırıldı. Sayım Aras’ın Kocaeli Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi. Yahya Kaptan
Mahallesi'nde ikamet eden Aras'ın tatil için memleketine gittiği belirtildi.

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