EGS Çelik'in acı kaybı

EGS Çelik(Elektrik Ark Ocağı ve Çelikhane Ekipmanları) ailesi bugün acı bir haberle sarsıldı. Şirketin kurumsallaşmasına büyük emek veren isimlerden Emel Sayıl, organ yetmezliğine bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi. Sayıl'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Başiskele Vezirçiftliği Merkez Camii'nden kaldırılarak Kızköprü Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Biz de Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dileriz.