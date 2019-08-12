'Bağlantı yolları ne zaman açılacak?'

Gölcük Değirmendere'de bulunan Uğur Mumcu Ortaokulu'na ulaşımı sağlayan bağlantı yolu, Yüzbaşılar Köprülü Kavşağı çalışmaları nedeniyle beton bloklarla kapatılmıştı. Vatandaşlar Yüzbaşılar Köprülü Kavşağı çalışmalarının bitmesine rağmehn yolun neden açılmadığını sordu. Whatsapp İhbar hattımıza gelen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı ile Değirmendere'nin güneyini bağlayan 3 yolun da kapalı olması nedeniyle vatandaşlar ana yola ulaşmakta zorluk yaşıyor. Değirmendereliler, yolların okulların açılmadan yapılması gerektiğini aktardı. Öte yandan vatandaşlar, yolların kapatıldıkları beton blokların da yolda kirlilik oluşturduğunu ve görüntüyü bozduğunu söyledi.