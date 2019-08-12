Gölcük Değirmendere'de bulunan Uğur Mumcu Ortaokulu'na ulaşımı sağlayan bağlantı yolu, Yüzbaşılar Köprülü Kavşağı çalışmaları nedeniyle beton bloklarla kapatılmıştı. Vatandaşlar Yüzbaşılar Köprülü Kavşağı çalışmalarının bitmesine rağmehn yolun neden açılmadığını sordu. Whatsapp İhbar hattımıza gelen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı ile Değirmendere'nin güneyini bağlayan 3 yolun da kapalı olması nedeniyle vatandaşlar ana yola ulaşmakta zorluk yaşıyor. Değirmendereliler, yolların okulların açılmadan yapılması gerektiğini aktardı. Öte yandan vatandaşlar, yolların kapatıldıkları beton blokların da yolda kirlilik oluşturduğunu ve görüntüyü bozduğunu söyledi.
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'Bağlantı yolları ne zaman açılacak?'
Gölcük Değirmendere'de bulunan Uğur Mumcu Ortaokulu'na bağlanan yol, Yüzbaşılar Köprü Kavşağı çalışmaları nedeniyle kapatılmıştı. Vatandaşlar, yolun açılmamasından dolayı ana yola bağlanmakta zorlandıklarını belirtti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz