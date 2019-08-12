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GTÜ, araştırma görevlisi alacak

Gebze Teknik Üniversitesi, araştırma görevlisi alınacağın duyurdu

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Gebze Teknik Üniversitesi, ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ kapsamında; üniversitenin bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi alacak. Üniversite ayrıntılı bilgiye https://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabileceğini açıkladı. 

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