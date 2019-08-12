GTÜ, araştırma görevlisi alacak

Gebze Teknik Üniversitesi, ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ kapsamında; üniversitenin bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi alacak. Üniversite ayrıntılı bilgiye https://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabileceğini açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz