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Kandıra'ya otobüsle gideceklere duyuru

Büyükşehir Belediyesi, Kandıra'ya otobüsle gidecek vatandaşlar için, uygulanan sefer saatlerini paylaştı

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Kandıra sahillerine sefer yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hat 200-250 C ve 305, hafta içi çalışma saatlerine göre sefer yapacak. 800 CK hattı bayramın 2-3 ve 4’üncü günü Pazar/Resmi Tatil günlerine göre seferlerini sürdürecek. 11-12-13-14 Ağustos tarihlerinde Kandıra’ya yolculuk yapacak vatandaşlar www.kocaeli.bel.tr adresinden otobüs sefer saatlerini öğrenebilir.

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