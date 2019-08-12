Kandıra sahillerine sefer yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hat 200-250 C ve 305, hafta içi çalışma saatlerine göre sefer yapacak. 800 CK hattı bayramın 2-3 ve 4’üncü günü Pazar/Resmi Tatil günlerine göre seferlerini sürdürecek. 11-12-13-14 Ağustos tarihlerinde Kandıra’ya yolculuk yapacak vatandaşlar www.kocaeli.bel.tr adresinden otobüs sefer saatlerini öğrenebilir.
Bugün 11:27 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:31 TSİ
Kandıra'ya otobüsle gideceklere duyuru
Büyükşehir Belediyesi, Kandıra'ya otobüsle gidecek vatandaşlar için, uygulanan sefer saatlerini paylaştı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz