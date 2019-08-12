Uluç'un ruhuna Kur'an okutulacak

Kocaeli Barosu’nun eski başkanlarından Avukat Mustafa Bora Uluç, geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. Kentin yakından tanıdığı simalardan olan ve herkes tarafından sevilen 63 yaşındaki Avukat Mustafa Bora Uluç'un vefatının yedinci gününde yani bugün ikamet ettiği evde mevlit okutulacak. Uluç’un okuması akşam ezanı ile yatsı ezanı arasında yapılacak.