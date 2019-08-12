Kocaeli Barosu’nun eski başkanlarından Avukat Mustafa Bora Uluç, geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. Kentin yakından tanıdığı simalardan olan ve herkes tarafından sevilen 63 yaşındaki Avukat Mustafa Bora Uluç'un vefatının yedinci gününde yani bugün ikamet ettiği evde mevlit okutulacak. Uluç’un okuması akşam ezanı ile yatsı ezanı arasında yapılacak.
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Uluç'un ruhuna Kur'an okutulacak
Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden baro eski başkanlarından Avukat Bora Uluç için Kur’an okutulacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz