Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:32 TSİ- Asayiş G: Bugün 11:36 TSİ

Uluç'un ruhuna Kur'an okutulacak

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden baro eski başkanlarından Avukat Bora Uluç için Kur’an okutulacak

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Barosu’nun eski başkanlarından Avukat Mustafa Bora Uluç, geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. Kentin yakından tanıdığı simalardan olan ve herkes tarafından sevilen 63 yaşındaki Avukat Mustafa Bora Uluç'un vefatının yedinci gününde yani bugün ikamet ettiği evde mevlit okutulacak. Uluç’un okuması akşam ezanı ile yatsı ezanı arasında yapılacak.

Bugün 11:32 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Aynı yöntemle onlarca esnafı dolandırdılar mask
Aynı yöntemle onlarca esnafı dolandırdılar
İzmit'te iğrenç olay! Taksici müşterisine tecavüz etti mask
İzmit'te iğrenç olay! Taksici müşterisine tecavüz etti
Aysel Gümüş, hayatını kaybetti mask
Aysel Gümüş, hayatını kaybetti
Bayramı göremeden hayatını kaybetti mask
Bayramı göremeden hayatını kaybetti
Not bırakıp, otomobilin motoruna giren yavru kedinin kurtarılmasını sağladı mask
Not bırakıp, otomobilin motoruna giren yavru kedinin kurtarılmasını sağladı
Otobüsü taramıştı! 2 yıl sonra yakalandı mask
Otobüsü taramıştı! 2 yıl sonra yakalandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Bilal Erdoğan taktı Onlar “öyle” baktı! mask
Bilal Erdoğan taktı Onlar “öyle” baktı!
İzmit’te doğdu, adına turnuvalar düzenlendi... Şimdi mirasçıları aranıyor mask
İzmit’te doğdu, adına turnuvalar düzenlendi... Şimdi mirasçıları aranıyor
Aynı yöntemle onlarca esnafı dolandırdılar mask
Aynı yöntemle onlarca esnafı dolandırdılar
Aysel Gümüş, hayatını kaybetti mask
Aysel Gümüş, hayatını kaybetti
Berat Albayrak'ın imzaladığı belge ortalığı karıştırdı mask
Berat Albayrak'ın imzaladığı belge ortalığı karıştırdı
Hürriyet, kendisini eleştiren kullanıcıyı engelledi mask
Hürriyet, kendisini eleştiren kullanıcıyı engelledi

GALERİ

İlham geldi, 2 ay içinde 3D yazıcı yaptı mask
İlham geldi, 2 ay içinde 3D yazıcı yaptı
Jandarma, Kandıra sahillerinde atlarla görev yapıyor mask
Jandarma, Kandıra sahillerinde atlarla görev yapıyor
Kocaeli’de bayram öncesi 326 araca 177 bin 591 TL para cezası kesildi mask
Kocaeli’de bayram öncesi 326 araca 177 bin 591 TL para cezası kesildi
TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk bayrama 1 gün kala arttı mask
TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk bayrama 1 gün kala arttı
TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu mask
TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu
TOKİ kurasında çıkınca sevinç gözyaşları döktüler mask
TOKİ kurasında çıkınca sevinç gözyaşları döktüler
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL