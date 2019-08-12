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İmamoğlu'ndan AKP'li vekile dava

İmamoğlu, TC numarasını Twitter'dan yayımladığı gerekçesiyle AKP'li Bayram'a 50 bin liralık tazminat davası açtı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP İstanbul MilletvekiliSerkan Bayram’a, Twitter’da kimlik numarasını yayımladığı gerekçesiyle 50 bin liralık tazminat davası açtı. Kişilik haklarının ihlal edildiği belirtildiği dava dilekçesinde İmamoğlu’nun kimlik numarasının kısa süre önce yine başka kişiler tarafından paylaşıldığı hatırlatılarak, “Kimliği belirsiz kişiler, İmamoğlu’nun kimlik numarasını kullanarak sahte hesap açmışlar ve bahis oynamışlardır” dendi.

Milletvekili Serkan Bayram da, “Davacı bizzat kendi şahsi hesabından mazbatası ile resmini paylaşmıştır ve kimlik numarasını da karalamamıştır. Dava reddedilsin” dedi.

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre, İmamoğlu'nun avukatı aracılığıyla yaptığı şikayet dilekçesinde şöyle denildi:

“Serkan Bayram, 20 Mayıs 2019 tarihinde twitter hesabından İmamoğlu'nun Serkan Bayram'a açtığı tazminat davasının tensip zaptını yayınlamıştır. Ancak Bayram, tensip zaptını yayınlarken Ekrem İmamoğlu'nun kimlik numarasını kapatmamıştır. Milletvekili Serkan Bayram, kimlik numarasını ifşa ederek İmamoğlu'nun kişilik haklarını ihlal etmiştir. Yine Ekrem İmamoğlu'nun kimlik numarası kimliği belirsiz başka kişiler tarafından ifşa edilmiştir. Kimliği belirsiz kişiler, İmamoğlu'nun kimlik numarasını kullanarak sahte hesap açmışlar ve bahis oynamışlardır. İmamoğlu kimliği belirsiz bu kişiler hakkında da savcılığa şikayette bulunmuştur. Davalı Serkan Bayram da İmamoğlu'nun açtığı davanın tensip zaptında kimlik numarasını açıkça yayımlamıştır. İmamoğlu'nun açıkça yayımlanan kimlik numarası yüzünden internet üzerinden bahis oynayan kişiler olmuştur. İmamoğlu'nun kişilik haklarına yapılan saldırının tespitini istiyoruz. 50 bin TL'lik manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep ediyoruz."

"Kimlik numarasını kendi de paylaştı"

Davaya geçen ay cevap veren AKP Milletvekili Serkan Bayram'ın avukatı da dilekçesinde kimlik numarasının Ekrem İmamoğlu'nun kendi tarafından yayımlandığını iddia etti. İmamoğlu'nun müvekkili hakkında başka bir dava daha açtığını hatırlatan avukat, “Serkan Bayram, halkı bilgilendirmek için bu tensip zaptını yayımlamıştır. Davacı Ekrem İmamoğlu'nun kimlik numarası zaten kamuoyunca bilinmekte ve sosyal medyada yayımlanmaktadır. Serkan Bayram'ın paylaşımında davacının kimlik numarası zaten açıkça okunmamaktadır. Kimlik numarasına ulaşmak isteyen kişi, davacının kimlik numarasına başka yerlerden de kolayca ulaşabilecektir. İptal edilen 31 Mart 2019 belediye başkanlığı seçimlerinden sonra davacıya mazbatası verilmiştir. Davacıya destek verenler bu mazbatayı haber sitelerinde ve sosyal medyada paylaşmışlardır. Ayrıca davacı bizzat kendi şahsi hesabından mazbatası ile resmini paylaşmıştır ve kimlik numarasını da karalamamıştır. Dava reddedilsin” dedi.

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Yorumlar

(1)
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Şener saygılı - Bu akepe deyince orda dur çok güldürüyorlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Ağustos 12:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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