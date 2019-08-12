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Ünsal: Bir yıl evli kalan kadın ömür boyu nafaka almamalı

"Kadın erkek eşitliğinden bahsediyorsak tam da bu noktada buna karşı çıkmalıyız"

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Adalet Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 10 Ekim 2018’de düzenlenen “Nafaka Çalıştayı”nın ardından başlayan tartışma sürüyor. Nafaka tartışmasına ilişkin olarak dile getirdiği düşünceleri nedeniyle eleştirilen Oyuncu Tuba Ünsal, konuya ilişkin olarak yeni bir açıklamada bulundu. Sözlerinin eşitlikçi bir bakış açısı taşıdığını belirten Ünsal, "Temiz bakılması lazım olaya. Mesela bir yıl evli kalan bir kadın ömür boyu nafaka almamalı" diye konuştu.

Hürriyet'tenOnur Baştürk'ün sorularını yanıtlayan Ünsal, "Nafakayla ilgili söylediklerin yüzünden bazı kadın takipçilerin sana tepki göstermişti. Orada tam söylemeye çalıştığın şey neydi? Nafakaya tamamen mi karşısın yoksa asıl derdin başka bir şey mi?"  sorusuna yanıt verdi. 20 yıl evli kalmış bir kadının hayatını yeniden kurması için maddi karşılık alması gerektiğini kendisinin de savunduğunu söyleyen Ünsal, konunun iki tarafın eşitliği olarak ele alınması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"20 yıl evli kalmış, hayatını evine ve çocuklarına adamış bir kadın yeniden bir hayat kurmak istediğinde bunun karşılığını maddi olarak tabii ki almalı. Ben nafakadaki bazı yeni düzenlemelerin çok yerinde düzenlemeler olduğunu söylüyorum. Yıllardır kadınlarla ilgili yaptığım eşitlikçi çalışmaların aksi bir tavır değil bu. Tam tersine eşitlikçi bir bakış açısı. Ama temiz bakılması lazım olaya. Mesela bir yıl evli kalan bir kadın ömür boyu nafaka almamalı!

Bu kadını da azaltan, eksilten bir şey. Kadın erkek eşitliğinden bahsediyorsak tam da bu noktada buna karşı çıkmalıyız. Mesela Avrupa’da çok fazla çalışan kadın, evde de çocuğa bakan erkek var. Böyle bir durumda boşanma olduğunda erkek de fedakarlığının karşılığını almalı. Yani konuyu kadın olarak değil, iki tarafın eşitliği olarak ele almalı."

Ünsal'ın sosyal medyadan yayımladığı mesajı eleştirilmişti

Ünsal'ın daha önce sosyal medya hesabından nafaka tartışmasına ilişkin olarak yazdığı şu ifadeleri çok tartışılmıştı:

"Nafaka olayının çifte standardını görüyorum. Maalesef pek çok erkek bu konuda zor durumda bırakılıyor. Ayrıldığı karısı gayet sağlıklı, çalışabilecek bile olsa ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalıyor. Sözüm hayatını evine adamış olan kadınlara değil. Neden erkek ömür boyu ayrılığın maddi yükünü göğüslüyor? İlk kez bunu söyleme gereği duyuyorum; iki ayrılığımda da hiçbir talebim olmadı. Hatta sadece çocuklarımı ve kişisel eşyalarımı aldım çıktım."

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