İş dünyası KOTO bayramlaşmasında buluştu

Kocaeli iş dünyasını buluşturan organizasyon KOTO Bayramlaşma Programı bu yıl da hareketli geçti. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Akif Şen, Murat Barış, Yusuf Ziya Uludüz, Yusuf Erenkaya ve Meclis Üyeleriyle birlikte ev sahipliği yaptığı programa Oda üyeleri yoğun ilgi gösterdi. KOTO Yönetim Kurulu Üyesi iken Kandıra Belediye Başkanlığı’na seçilen Adnan Turan da bu özel günde Kocaeli iş dünyasının yanında yer aldı.

BAŞKANLARDAN MESAJLAR

Kocaeli Ticaret Odası Bayramlaşma Programı, Başkanların mesajlarını paylaşmasıyla başladı. Bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Bulut, “Bayramlar yaşatmamız gereken en önemli değerimiz. Birlikte daha nice bayramlara kavuşmak dileğiyle” dedi. KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan da, “Kent tüccarımızın bayram hareketliliğinin kazançlarına yansıdığını ümit ederek, hayırlı ve bereketli bayramlar diliyorum” dedi. Başkanlar, sürücülere de çağrıda bulunarak, “Bayramımız güzel başladığı gibi güzel bitsin. Hepimizin dikkatiyle bu mümkün. Sürücülerimizi ve yayalarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz” dedi.