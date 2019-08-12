Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:44 TSİ- Gündem G: Bugün 13:47 TSİ

İş dünyası KOTO bayramlaşmasında buluştu

Kocaeli Ticaret Odası’nın Geleneksel Bayramlaşma Programı bu yıl da iş dünyasını buluşturdu. KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan, tüm İslam ailemi ve Oda üyelerinin bayramını kutlarken, ‘barış, sağlık ve bereket’ temennisinde bulundu
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli iş dünyasını buluşturan organizasyon KOTO Bayramlaşma Programı bu yıl da hareketli geçti. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Akif Şen, Murat Barış, Yusuf Ziya Uludüz, Yusuf Erenkaya ve Meclis Üyeleriyle birlikte ev sahipliği yaptığı programa Oda üyeleri yoğun ilgi gösterdi. KOTO Yönetim Kurulu Üyesi iken Kandıra Belediye Başkanlığı’na seçilen Adnan Turan da bu özel günde Kocaeli iş dünyasının yanında yer aldı.

BAŞKANLARDAN MESAJLAR

Kocaeli Ticaret Odası Bayramlaşma Programı, Başkanların mesajlarını paylaşmasıyla başladı. Bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Bulut, “Bayramlar yaşatmamız gereken en önemli değerimiz. Birlikte daha nice bayramlara kavuşmak dileğiyle” dedi. KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan da, “Kent tüccarımızın bayram hareketliliğinin kazançlarına yansıdığını ümit ederek, hayırlı ve bereketli bayramlar diliyorum” dedi. Başkanlar, sürücülere de çağrıda bulunarak, “Bayramımız güzel başladığı gibi güzel bitsin. Hepimizin dikkatiyle bu mümkün. Sürücülerimizi ve yayalarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz” dedi. 

Bugün 13:44 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kandıra'ya otobüsle gideceklere duyuru mask
Kandıra'ya otobüsle gideceklere duyuru
Kandıra yolu 2 ay sonra ihale edilecek mask
Kandıra yolu 2 ay sonra ihale edilecek
İmamoğlu'ndan AKP'li vekile dava mask
İmamoğlu'ndan AKP'li vekile dava
HDP'li eski vekilden çok konuşulacak iddia mask
HDP'li eski vekilden çok konuşulacak iddia
Daha önce hiç görmemiştik... İzmit Körfezi’nin bugün bir misafiri vardı mask
Daha önce hiç görmemiştik... İzmit Körfezi’nin bugün bir misafiri vardı
Gebze Belediyesi'ne 'Nazım Hikmet' eleştirisi mask
Gebze Belediyesi'ne 'Nazım Hikmet' eleştirisi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Bilal Erdoğan taktı Onlar “öyle” baktı! mask
Bilal Erdoğan taktı Onlar “öyle” baktı!
İzmit’te doğdu, adına turnuvalar düzenlendi... Şimdi mirasçıları aranıyor mask
İzmit’te doğdu, adına turnuvalar düzenlendi... Şimdi mirasçıları aranıyor
Aynı yöntemle onlarca esnafı dolandırdılar mask
Aynı yöntemle onlarca esnafı dolandırdılar
Berat Albayrak'ın imzaladığı belge ortalığı karıştırdı mask
Berat Albayrak'ın imzaladığı belge ortalığı karıştırdı
Aysel Gümüş, hayatını kaybetti mask
Aysel Gümüş, hayatını kaybetti
Hürriyet, kendisini eleştiren kullanıcıyı engelledi mask
Hürriyet, kendisini eleştiren kullanıcıyı engelledi

GALERİ

12. sınıf öğrencisi babasına inat kendi aracını kendi yaptı mask
12. sınıf öğrencisi babasına inat kendi aracını kendi yaptı
İlham geldi, 2 ay içinde 3D yazıcı yaptı mask
İlham geldi, 2 ay içinde 3D yazıcı yaptı
Jandarma, Kandıra sahillerinde atlarla görev yapıyor mask
Jandarma, Kandıra sahillerinde atlarla görev yapıyor
Kocaeli’de bayram öncesi 326 araca 177 bin 591 TL para cezası kesildi mask
Kocaeli’de bayram öncesi 326 araca 177 bin 591 TL para cezası kesildi
TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk bayrama 1 gün kala arttı mask
TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk bayrama 1 gün kala arttı
TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu mask
TEM yolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL