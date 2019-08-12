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AKP'de çifte bayram

AKP geleneksel bayramlaşma törenini Kurban Bayramı'nın ikinci günü gerçekleştirirken, teşkilat üyeleri partilerinin 18'inci yaş gününü de kutladı
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AKP’nin kuruluşunun 18’inci yıldönümü bayramın 4’üncü gününe denk geldiği için bayramın 2’nci günü hem bayramlaşma hem de yıldönümü kutlaması yapıldı. Yoğun ilginin olduğu il binası önündeki çifte kutlamaya çok sayıda partili katıldı. İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in çifte kutlama çağrısına uyan AKP'liler, il binası önünde bayramlaşıp, partilerinin kuruluş yıldönümü kutladılar. Ellibeş ve yönetim kurul üyelerinin ev sahipliği yaptığı bayramlaşma ve kutlama programına, AKP MKYK üyesi ve milletvekili Emine Zeybek, eski Başbakan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ile milletvekilleri; İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, M.Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir eski Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, eski milletvekili Eyüp Ayar, eski il başkanları Mahmut Civelek ve Şemsettin Ceyhan, İlçe Belediye Başkanları, eski belediye başkanları, İl yöneticileri, ilçe başkan ve yöneticileri, meclis üyeleri ile teşkilat yöneticileri ve parti üyeleri katıldı.

"KIRGINLIK VE KÜSKÜNLÜĞÜ BIRAKALIM"

AKP’nin il binası önünde gerçekleşen bayramlaşma ve 18’inci kuruluş yıldönümü kutlamasında konuşma yapan İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP’yi milletin kurduğunu, 2023, 2053 ve 2071 hedeerine milletin taşıyacağını söyledi. Kırgınlık ve küskünlüklerin bırakılmasını isteyen Ellibeş, AKP’ye fitne ve fücurun giremeyeceğini belirtti, “Kocaeli Teşkilatları Türkiye’ye hep örnek oldu, oluyor ve olmaya da devam edecek, Teşkilatlarımız dimdik ayakta, birlikteliğimi sonsuza kadar devam edecek" dedi. 

Bugün 13:51 TSİ - Siyaset

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