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CHP'de geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı

CHP İzmit İlçe Başkanlığı Kurban Bayramı bayramlaşma programı, bayramın ikinci gününde gerçekleşti. İl Başkanı Cengiz Sarıbay da bu kez bayramlaşma programına katıldı
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Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmit İlçe Başkanlığı Kurban Bayramı bayramlaşma programını bayramın 2’nci gününde CHP İzmit İlçe Binası önünde gerçekleştirdi. Bayramlaşma programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, Milletvekili Tahsin Tarhan, Haydar Akar, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İzmit İlçe eski Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, İl eski Başkanı Erol Köse, CHP’li eski başkanlar, belediye meclis üyeleri, eski meclis üyeleri, il ve ilçe yöneticileri ve çok sayıda partili katılım gösterdi. Bayramlaşma programda tüm partililer bir arada durarak hem bayramlaştı hem de sohbet etti. Geçtiğimiz bayramlaşma programına tatilde olduğu için katılmayan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay bu kez bayramlaşma programına gelerek örgütüyle bayramlaştı.

Bugün 14:11 TSİ - Siyaset

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