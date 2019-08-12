AKP'li Gönül'den 'Yılmaz Güney' şiiri

AKP, İl Başkanlığı'nın haricinde İzmit ilçede de bayramlaşma gerçekleştirdi. AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı ve AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ile yöneticilerin ev sahipliği yaptığı bayramlaşmaya, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın katılım gösterdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen bayramlaşmaya, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül, meclis üyeleri ve mahalle başkanları katıldı.



"NİCE 18 YILLARA"

Bayramlaşmada ilk konuşmayı yapan ev sahibi Ali Güney konuşmasında, "Her bir vatandaşımızın bayramını tebrik eder birliktelik içinde nice bayramlara ulaşmayı diliyorum . Biz durmadan dinlenmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her birinize yoğun katılımınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Bugün partimizin 18. Yıldönümü. Nice 18 yılları görmeyi rabbim nasip etsin" dedi.

'CUMHURBAŞKANININ SELAMI VAR'

Güney'in ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın konuşmasında, "Buradaki coşku inşallah hep böle olsun. Kurban bir adanma. İnşallah bu adanmışlık bu milletin yüreğinde olur. Bu bayramları yardımlaşmaları bir vesile olarak görüyoruz. Rabbim hem bizlere hem nesillerimize böle bir nizam naip etsin. Bu bayram ekstra sevinçliyim. Metroyu bakanlık yapacak. Bu bize bayram müjdesi gibi oldu. Telefonda görüşme imkanımız oldu. Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum sizlere. Hepiniz Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.



ÇİRKİN KRAL'I OKUDU

Büyükakın'ın ardından konuşan İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül okuduğu Yılmaz Güney şiiri ile ilgi odağı oldu. Gönül konuşmasında, "Büyüklerin buradan ellerinden küçüklerin gözlerinden öperek bayramınızı kutluyorum. Bayramlar birlik dayanışma barış demek. Bayram iklimleri bizim için çok önemli. "Kavgayı, bir yaprağın üzerine yazmak isterdim sonbahar gelsin yaprak dökülsün diye. Öfkeyi, bir bulutun üzerine yazmak isterdim yağmur yağsın bulut yok olsun diye Nefreti, karların üzerine yazmak isterdim güneş açsın karlar erisin diye ...Ve dostluğu ve sevgiyi, yeni doğmuş tüm bebeklerin yüreğine yazmak isterdim onlarla birlikte büyüsün bütün dünyayı sarsın diye." Kalbi sevgiliye dolu nice bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ELLİBEŞ: KÜSLER BARIŞSIN

İzmit İlçe bayramlaşmasında son konuşmayı yapan İl Başkanı Mehmet Ellibeş konuşmasında, "Şükrediyorum ki rabbim bayram münasebeti ile bizleri buluşturdu. Bayramlar birlik ve beraberliğin zirveye çıktığı özel bir gün. Biz özel günleri fırsata çevirerek aşk düzeyinde bir sevgiyi kalplere naklediyoruz. Varsa küs olanlar barışsın. Ülkemize ilgili hayal kuran çok devletler var. Şer üzerinde hayal kuranların senaryosu bitmiyor. Bu hayalleri boşa çıkarmanın en diri hususu birlik ve beraberliğimiz” açıklamasında bulundu.





