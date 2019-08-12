AKP 1 eksik ile bayram kutladı

AKP İl teşkilatının geleneksel bayramlaşsam programı, parti binası önünde yapıldı. Tüm AKP kadroları bayramlaşmada hazır bulundu. Milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri ve çok sayıda AKP üyesi, bayramlaşma programına katıldı. Eski belediye başkanları ve yöneticilerinin de katıldığı programda herkesin gözü Nihat Ergün’ü aradı. Ama Ergün bayramlaşma programına katılmadı. Bilindiği gibi, eski Bakan ve milletvekili Nihat Ergün’ün ismi, Ali Babacan’ın kuracağı parti ile anılıyordu.

