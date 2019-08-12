Gebze’de Kurban Bayramı nedeniyle kent bayramlaşması gerçekleştirildi. Bayramlaşa programına AKP Gebze Eski İlçe Başkanları Cemalettin Kaflı, Hasan Soba ve Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan da katıldı. Kent Bayramlaşmasında ilk olarak Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz daha sonra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve son olarak programa geç katılan AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık konuştu. Programda yan yana oturan AKP Gebze Eski İlçe Başkanları Cemalettin Kaflı ve Hasan Soba ile Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan Fikri Işık’ın konuşmasının ortasında aynı anda salondan ayrıldılar.
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AKP'li vekilin konuşması bitmeden salondan ayrıldılar
Partilerinin Gebze'deki bayramlaşmasına katılan bazı AKP'liler, milletvekili Fikri Işık'ın konuşmasını beklemeden salonda ayrıldı
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Yorumlar
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Ersoy Kandemir - Bunlar iyi günleri daha milletvekilinin!
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