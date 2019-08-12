Gebze'de korkutan yangın

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Gebze'de, boş fabrikanın depolama alanında tahtalar alev aldı. Yangın, alandaki ağaçlara da sıçrarken, itfaiyenin müdahalesi sürüyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde kullanılmayan fabrikanın depolama alanındaki tahtalar alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, alandaki ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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