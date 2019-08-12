Kocaeli, 32. kent bayramlaşmasında buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Valilik ve Kocaeli Kent Konseyinin ortaklaşa düzenlediği 32. geleneksel kent bayramlaşması Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın siyasi partiler STK temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılımı ile İzmit Antikkapı'da gerçekleştirildi. Kent bayramlaşmasında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "32. kez düzenlenen kent bayramlaşmamız Kocaelinin birliğinin göstergesidir" dedi.

BAYRAMLAŞMAYA YOĞUN KATILIM

İzmit Antikkapıda gerçekleşen bayramlaşma programına Vali Hüseyin Aksoy, AKP Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık Cemil Yaman Emine Zeybek Mehmet Akif Yılmaz ve İlyas Şeker Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü Garnizon Komutanı Kadir Yıldız İl Emniyet Müdürü Necati Denizci AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş MHP İl Başkanı Aydın Ünlü CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay SP İl Başkanı Nurettin Çelik DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ilçe kaymakamları ilçe belediye başkanları siyasi parti ilçe başkaları askeri erkan STK temsilcileri gaziler ve vatandaşlar katıldı.

"BAYRAMLAR BİRLİKTE GÜZEL"

Bayramlaşma programında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, "Kocaeli Türkiyenin önemli illerinden biri. Kocaelide geleneksel hale gelen bir bayram programında sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum. Bayramlar toplumumuz için özel günler. Bugünleri en iyi şekilde değerlendirmek için kırgınlıkları ve küskünlükleri kaldırmalıyız. Bugün farklı meslek ve siyasi parti grupları bir arada. Bu birlikteliği daha da ilerletmeliyiz. Hep birlikte el ele bu kenti daha da ileri bir hale getirmeliyiz" şeklinde konuştu.

"KOCAELİ BİRLİĞİN ADRESİDİR"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "32. kez düzenlenen kent bayramlaşmamız Kocaelinin birliğinin göstergesi. Bu bayramlar vesilesiyle küskünlükleri ve dargınlıklarımızı bir kenara bırakıp bir araya geliyoruz. Bir oluyoruz iri oluyoruz diri oluyoruz bu birlikteliğimiz ile Kocaeli oluyoruz. Bu bayram öncesi Gebze metrosu projesini Ulaştırma Bakanlığımıza devrettik. 5 Milyar Türk lirası fark Büyükşehir Belediyemize nefes aldırdı. Bu devir işlemi Büyükşehir Belediyemiz ve Kentimiz için önemli bir kazanım oldu" ifadelerini kullandı.

"BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ"

Tüm sivil toplum kuruluşları adına konuşan Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, "Siyasi farklılıklarımız olabilir ancak asla bir birimize düşmanlık besleyemeyiz. Bu ülke tüm etnik unsurlarıyla birlikte ortak mücadele ederek bugünlere gelmiştir. Yaşadığımız ortamda birbirimize ne kadar sıkı sarılırsak ancak o zaman bir arada yaşamımızı sürdürebiliriz. Bugün 32incisini düzenlediğimiz bu güzel gün de bizim bir arada olmamızın en büyük örneğidir" dedi.

"MANCARLI PİDE İKRAM EDİLDİ"

Bayramlaşma ardından vatandaşlara şehrimizin geleneksel yemeği Mancarlı Pide ikramı yapıldı. Mehmet Ali Paşa Halk Oyunları ekibi ise Üsküp Yöresi halk oyunları gösterisini sergiledi. Kent bayramlaşma programı sonunda geleneksel toplu fotoğraf çekimi de gerçekleştirildi.