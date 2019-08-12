Ünlü: Ülkücüler iktidar sınavı verecek

MHP'nin Yeni Cuma'da gerçekleştirdiği bayramlaşma programına İl Başkanı Aydın Ünlü’nün yanı sıra MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MYK Üyesi Hilal Elmas, Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Emre Kurt, ilçe başkanları, il yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

“ÜLKÜCÜYE TEPEDEN BAKMASINLAR”

Programda konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Fitneye düşmeden MHP’yi 2023 hedeflerine taşıyacağız. Genel merkezimizi anlayan bir yapıyla hareket edeceğiz. Kimse heveslenmesin, kaoslara fırsat vermeyeceğiz. MHP’nin lideri Devlet Bahçeli’dir. Sohbet sona erdi, konu kapandı. 4 yıl seçimsiz geçecek. Bu süreçte elimizden geleni yapacağız. Kimse Ülkücüye tepeden bakmasın. Ülkücüye of demek yok. Bugün Kocaeli’de Cumhur İttifakına adam gibi oy veren ülkücülere kimse üstten bakmamalı. Ülkücülere sahip çıkacağız. Ülkücüler iktidar sınavı verecektir” dedi.

“TEMİNATIMIZ TEŞKİLATTIR”

Aydın Ünlü, "Tabanımızın teminatı teşkilattır. Herkes tabandaki arkadaşlarımıza dokunacak. Partililerimizi ne kadar önemsediğimizi hissettireceğiz. Yorulan müsaade isteyecek, hedefi ve heyecanı olanlara kapımız açık. Güçlü bir kadroyuz. Tecrübeli bir yapıya sahibiz.2023’ün parlayan yıldızı MHP olacaktır. Sizleri seviyoruz ve önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.





