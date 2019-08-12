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Kaftancıoğlu'ndan, İmamoğlu'nu kızdıracak açıklama

Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tepki toplayan ataması ile ilgili konuştu
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.’nin (İSBAK) başına atanması tepki çeken Bahaddin Yetkin’le ilgili ilk kez konuştu.

Independent Türkçe’den Can Bursalı’ya konuşan ve konuyla ilgili çok detaylı bir açıklama yapmak istemediğine değinen Kaftancıoğlu, “16 milyon İstanbullu bize inanmaya, güvenmeye devam etsin. Ufak bir yol kazası oldu. Elbette hatalar olabilir ancak önemli olan bu hataları görüp hızlıca düzeltmektir” dedi.

TEPKİ TOPLAMIŞTI

Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı isimler arasında iSBAK’a atanan Bahaddin Yetkin ismi tepki çekmişti. Kamuoyundan gelen yoğun tepkilerin ardından Yetkin istifa ederek görevinden ayrılmıştı. Bahaddin Yetkin’in sosyal medya hesapları üzerinden de, CHP ve İYİ Parti Genel Başkanları hakkında yapılan hakaretleri beğendiği ve Gezi Parkı direnişe karşı tutumu, ezanın ıslıklandığı yalanına desteklediği mesajları da dikkat çekmişti.

İmamoğlu konuyla ilgili olarak “Şunu söyleyeyim arkadaşlarımızın yaptığı incelemeler liyakat ve tecrübe üzerineydi. Ve bu kavramlar üzerinden hareketle tercihler yapıldı” demiş, Yetkin ise tepkiler üzerine cumartesi günü istifa etmişti.

Odatv.com

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