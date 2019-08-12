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İmralı'ya bayram açılımı

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ailesi, Öcalan'ı görmek için İmralı'ya doğru yola çıktı

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İmralı adasında tutuklu bulunan PKK terör örgütü başı Abdullah Öcalan ve İmralı’da tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş’ın aileleri, bayram görüşü vesilesiyle İmralı’ya doğru hareket etti. 

Tutukluların aileleri cuma günü Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na avukatları aracılığıyla başvurmuştu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, ailelerin başvurusuna olumlu cevap vermişti. Aileler, sabah saatlerinde Gemlik Jandarma Karakolu'na giderken işlemlerin ardından Gemport Limanı’ndan İmralı’ya doğru harekete geçti.

ÖCALAN’IN KARDEŞİ İMRALI YOLUNDA

İmralı’ya gidenler arasında Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan Hamili Yıldırım’ın kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar’ın kardeşi Emin Konar ve Veysi Aktaş’ın kardeşi Salihe Saltık olduğu bildirildi.

Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş İmralı'ya “sekreterya” olarak gittikleri tarih 15 Mart 2015'ten, Hamili Yıldırım da İmralı'ya götürüldüğü 15 Temmuz 2015'ten bu yana aileleriyle yine bir bayram görüşü vesilesiyle ilk defa 5 Haziran'da görüşebilmişti.

Odatv.com

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Yorumlar

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Ersoy Kandemir - Ne aile ama,nasılda gurur dıyuyorlar bebek katili evlatlarıyla,üzerlerine şimşek düşmesi dileğiyle!

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 12 Ağustos 16:55

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