Araştırmacı-Yazar Mehmet Perinçek sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. Rusya’nın Gatçina şehrinde bir bebeği vaftiz eden Papaz’ın, vaftiz sırasında bebeğe zarar vermesi üzerine aile şikayetçi oldu. Bunun üzerine Papaz görevden alındı.
Bugün 17:15 TSİ- Dünya Güncelleme: Bugün 17:17 TSİ
Bebeği elinden zor aldılar
Papaz vaftiz sırasında bebeğe zarar verince aile şikayetçi oldu, papaz görevden alındı.
Video için play'e tıklayın
Ekli Dosyalar
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz