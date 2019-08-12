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Bebeği elinden zor aldılar

Papaz vaftiz sırasında bebeğe zarar verince aile şikayetçi oldu, papaz görevden alındı.
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Araştırmacı-Yazar Mehmet Perinçek sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. Rusya’nın Gatçina şehrinde bir bebeği vaftiz eden Papaz’ın, vaftiz sırasında bebeğe zarar vermesi üzerine aile şikayetçi oldu. Bunun üzerine Papaz görevden alındı.
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