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"Kuzumu boğazladım AK Partiliyim"

Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülâl Kalkandelen, kişisel Twitter hesabından kendisine gelen bir e-postayı paylaştı.
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Hayvansal gıda içeren hiçbir ürünü tüketmeme ve hayvansal malzemelerle yapılmış hiçbir giyeceği kullanmama felsefesine sahip veganlığı benimseyen Zülâl Kalkandelen, “Kurban kestim yer misin” ifadeleriyle başlayan e-posta aldığını belirtti.

Vegan Kalkandelen, “Kuzumu boğazladım. Adresini yolla sana paketli bir et göndereyim. Bu zevki ve sevabı senin de veganların da yaşaması taraftarıyım. AK Partili olarak bu muhabbet ortamında en kalbi duygularımla bayramını kutluyorum” ifadelerinin yer aldığı o e-postanın görüntüsünü Twitter adresinden paylaştı.

Kalkandelen şu mesajı paylaştı: "Bunu bana gönderenin e-posta adresinden İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden biri olduğu anlaşılıyor. Ne geçti eline bana bunu göndermekle bilmiyorum ama kalbindeki kötülüğün bumerang gibi kendisni vuracağını öğrenir dilerim."

Kendisine gönderilen e-postanın görüntüsünü paylaşan Kalkandelen’in, e-postayı yollayan kişinin adresini kapattığı görüldü.

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