'Kurban atıkları toplanmadı'

Başiskele'de yaşayan ve dini vecibesini yerine getirmek üzere kurban kesen bir vatandaş, kurban atıklarının toplanmadığını ve ortada kaldığını belirtti. Doğantepe'de yaşadığı aktaran H.U. adlı vatandaş, muhtarlığın kendilerine kurban atıklarının toplanacağı yönünde bilgi verdiğini fakat atıkların toplanmadığını, kurban atıklarının evlerinin önünde durduğunu söyledi.