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'Kurban atıkları toplanmadı'

İhbar hattımıza ulaşan Başiskeleli bir vatandaş, kurban atıklarının, 'Toplayacağız' denmesine rağmen, hala toplanmadığını belirtti

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
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Başiskele'de yaşayan ve dini vecibesini yerine getirmek üzere kurban kesen bir vatandaş, kurban atıklarının toplanmadığını ve ortada kaldığını belirtti. Doğantepe'de yaşadığı aktaran H.U. adlı vatandaş, muhtarlığın kendilerine kurban atıklarının toplanacağı yönünde bilgi verdiğini fakat atıkların toplanmadığını, kurban atıklarının evlerinin önünde durduğunu söyledi. 

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Muhabir Barış Yahya Çinçin

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Yorumlar

(2)
02

Hakan - Kurban kesen adam kurban atıklarını toprağa gömmesi lazım kural budur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Ağustos 20:13
01

Ersoy Kandemir - Evimiz Kocaeli sitesinin içindeki çöpteki atıklar eşyalar bugün 6.gününde hala çöpte!Başiskele belediyesinde bir sıkıntı mı var!

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 12 Ağustos 18:09

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