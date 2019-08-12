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Mesire alanındaki yangın ormana sıçradı

Gebze'de mesire alanında çıkan yangın ağaçlara ulaştı. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alıp, müdahalede bulundu
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Yangın öğleden sonra, Pelitli Mahallesi’ndeki mesire alanında çıktı. Kuruyan otların tutuşması sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek, genç çam fidanlarını da tutuşturdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem aldı ancak alevler lojistik firmasının bahçesinde bulunan boş TIR dorsesine sıçradı. İtfaiye ekipleri yanan dorseyi
söndürdü. Çok sayıda genç çam fidanı yanarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. 

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