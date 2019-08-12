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Başiskele Belediyesi'nden 'atık' bilgilendirmesi

Başiskele Belediyesi, personellerin her Kurban bayramı olduğu gibi bu bayramda Kurban atıklarını toplayarak bertaraf ettiğini bildirdi

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Başiskele Belediyesi, Kurban atıkları hakkında açıklama yaptı. Belediye tarafından aktarılan bilgilerde, “Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kurban atıkları toplama hizmeti, Kurban Bayramı’nın ilk gününden itibaren bu yıl da sürdürüldü.  Koku ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için bayram namazı sonrasında çalışmalarına başlayan ekipler 8 iş makinesi ve 8 kamyonla 4 gün boyunca çalışmalarını sürdürdü. Kurban atıklarını toplama ekipleri, bayram süresince ilçe genelinde BAŞTİM Çağrı Merkezi’ne  gelen çağrıları değerlendirerek vatandaşların kurban atıklarını, çevre ve koku kirliliğine yol açmadan topladı. Toplanan kurban atıkları 7 bölgede açılan iş makineleri ile açılan derin çukurlarda toprağa gömülerek bertaraf edildi” ifadelerine yer verildi.

 

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