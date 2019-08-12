İYİ Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'in sosyal medyada paylaşılan videosu gündeme oturdu. Videoda, çerkezlerin birinci sınıf vatandaş kategorisinde görülmediğini ve bunun için yeni anayasa ile ilgili görüş bildirdiklerini belirten Seymen, "TBMM'nin yeni anayasa için derneklerden görüş istemesi sonucunda kafkas dernekleri federasyonu olarak biz de çerkesler adına özellikle Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren gördüğümüz asimilasyon politikalarının sonuçlarını yaşayan insanlar olarak, birinci sınıf vatandaş gibi yaşayabilmek, herkesin eşit hak ve özgürlüklere sahip olması, temel hak ve özgürlüklerini herkesin eşit şekilde kullanması adına isteklerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildirdik" ifadelerini kullandı.
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Seymen: Çerkezler Cumhuriyet'in kuruluşundan beri asimile edildi
İYİ Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, bir videoda dikkat çeken söylemlerde bulundu. Seymen, çerkezlerin birinci sınıf insan kategorisinde yaşamadığını ve Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana asimile edildiğini belirtti. Seymen'in sözleri, HDP'li vekillerinkine benzetildi
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