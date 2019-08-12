Hükümet ile Türk-İş toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaştı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la bir araya geldi.
Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı.
Varılan anlaşmaya göre, 2019 yılı için yüzde 8+4 zam ve seyyanen 150 TL zam yapılacak.
Bakan Selçuk açıklamasında "Yaptığımız görüşmelerle yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren süreçleri işleterek, değerlendirmelerimiz neticesinde ortak bir karara vardık.” ifadelerini kullandı. Selçuk, "Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için %8+%4, 2020 için %3+%3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak. Üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa, kamu işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecekler. 2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolümüz hayırlı uğurlu olsun inşallah.” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz