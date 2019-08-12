Sancaklı'dan hakkındaki iddialara sert cevap

Kocaelispor'un transfer tahtasının açılıp, açılmayacağının konuşduluğu günlerde ortaya atılan Saffet Sancaklı iddiası gündemi meşgul etmişti. İddialara göre, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, İzgaz'ı İzmit Büyükşehir Belediyesi'nden almak istemiş ve bu satışa karşılık, Saffet Sancaklı üzerinden kulübe 1,5 milyon TL aktarılmıştı. Aziz Yıldırım da, satış gerçekleşmeyince parayı dönemin Kocaelispor Başkanı Sefa Sirmen'den istedi. Bu parayla ilgili olarak Sancaklı’nın temsilcimiz Kocaelispor’dan geçtiğimiz aylarda 574 bin lira aldığı öne sürüldü. TFF’den gelen son para ile de Sancaklı’ya 276 bin liralık ödeme yapıldığı iddia edildi.Saffet Sancaklı konu hakkındaki iddiaral MHP'nin bayramlaşmasında cevap verdi. MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı, “Bunu kim iddia ediyorsa şerefsizdir" ifadelerini kullandı.