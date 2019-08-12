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Yangın söndürüldü

Kocaeli Valiliği, Gebze Pelitli Mahallesi'nde bir fabrikada çıkan daha sonra ise ormana yayılan yangına ilişkin açıklama yayınladı. Valilikten yapılan açıklamada yangının söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi

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Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi ile Mollafeneri arasında bulunan ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, hızla fabrikaların ve yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alamayınca destek istedi. Bunun üzerine bölgeye İstanbul ve Kocaeli’nin farklı ilçelerinden destek ekipler sevk edildi.  Olay yerine Kocaeli ve çevre illerden gelen ekipler yangının ilerlemesini önlemek için çalışma başlattı. Bursa ve İstanbul’dan gelen 2 helikopter de yangına havadan müdahale etmeye başladı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken yangın bölgede bulunan bir parfüm fabrikasına sıçradı. Fabrika kısa süre sonra patlamalarla alev alev yanmaya başladı. Ekipler bir yandan fabrikada çıkan yangını söndürmeye çalışırken, diğer yandan da alevlerin diğer fabrika ve evlere sıçramasını önlenmesi için helikopterle de çalışma başlatıldı. Alevler bölgede bulunan bir lojistik deposunun bahçesine kadar ilerledi. Fabrika bahçesinde bulunan bir tır dorsesi alevlere teslim oldu. Fabrika çalışanları kendi imkanları ile alevleri söndürmeye çalışırken, olay yerine gelen orman ekipleri dorsedeki yangını söndürdü. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile ormanlık alandaki yangın söndürüldü. Parfüm fabrikasında ise alevler kontrol altına alındı. Ekipler fabrikada söndürme, ormanlık alanda ise soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valili Gebze Pelitli Mahallesi'nde çıkan ve orman sıçrayan yangın hakkında açıklama yayınladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Kocaeli Valiliği Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Kocaeli Valisi Hüseyin AKSOY Başkanlığında derhal faaliyete geçirilmiş olup; Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 Helikopter, 22 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 3 dozer ve 95 personel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 18 İtfaiye aracı, 11 Su tankeri, 1 dozer, 70 İtfaiye personeli, Tuzla Belediyesine ait 7 İtfaiye aracı, ile yangına müdahale edilmiştir" denildi. 

"CAN KAYBI YOK"

Herhangi bir can kaybının olmadığı kaydededilen açıklamada, "Yangın alanında olası durumlara karşı müdahale etmek üzere Kocaeli İl Afet ve Acil durum Müdürlüğüne ait 1 koordine ekibi ile 4 adet 112 Acil Ambulans ve Sağlık ekibi hazır bulundurulmuştur. Yangında herhangi bir can kaybı olmamış, yangına müdahale esnasında dumandan etkilenen 3 görevliye 112 sağlık ekiplerince müdahale edilmiştir.  Halen soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Çıkan yangınla ilgili soruşturmaya başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi. 

 

 

 

 

 

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