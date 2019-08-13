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Fabrikaya sıçrayan yangında 30 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve bir parfüm fabrikasına sıçrayan yangında 30 hektarlık arazinin zarar gördüğü açıklandı.
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Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi ile Mollafeneri arasında bulunan ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, hızla fabrikaların ve yerleşim alanlarının bulunduğu bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine Kocaeli ve çevre illerden gelen ekipler yangının ilerlemesini önlemek için çalışma başlattı. Bursa ve İstanbul’dan gelen 2 helikopter de yangına havadan müdahale etti. Ekipler çalışmalarını sürdürürken yangın bölgede bulunan bir parfüm fabrikasına sıçradı. Fabrika kısa süre sonra patlamalarla alev alev yanmaya başladı. Alevler bölgede bulunan bir lojistik deposunun bahçesine kadar ilerledi. Fabrika bahçesinde bulunan bir tır dorsesi alevlere teslim oldu. Fabrika çalışanları kendi imkanları ile alevleri söndürmeye çalışırken, olay yerine gelen orman ekipleri dorsedeki yangını söndürdü. Ekipler tarafından yapılan çalışmayla ormanlık alandaki yangın söndürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Soğutma çalışmaları devam ederken Kocaeli Valiliği yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada kurulan Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında derhal faaliyete geçirildiği, 30 hektarlık alan zarar gördüğü belirtildi. Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 22 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 3 dozer ve 95 personel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 18 itfaiye aracı, 11 Su tankeri, 1 dozer, 70 itfaiye personeli, Tuzla Belediyesine ait 7 itfaiye aracının bölgeye sevk edildiği belirtildiği açıklamada, “Yangına müdahale edilmeye başlanmış, çıkan yangında 30 hektarlık alan zarar görmüş (bunun büyük bölümü örtü yangını) olup yanan alan yakınında bulunan 1 lojistik firmasına ve 1 plastik fabrikası bahçesinde bulunan bir kısım plastik madde ile 1 adet araç dorsesi yanmış yine bir Kozmetik fabrikasının birinci kısmı tamamen yanmış, yangın ikinci kısma sıçramadan 18.30 saatleri civarında ormanlık alanda çıkan yangınla birlikte kontrol altına alınmıştır. Ormanlık alanda ve yanan fabrikada soğutma çalışmaları sürdürülmektedir” denildi. Yangının sebebinin henüz belirlenemediğinin ifade edildiği açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Bugün 06:58 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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