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Kömürcüler OSB hani taşınacaktı? Bölgeye yeni tesisler geliyor!

Kömürcüler OSB’nin bölgeden kaldırılmasını bekleyen Dilovası Ekos-Der, OSB’nin olduğu bölgeye yeni sanayi tesisleri yapılmasından endişe duyuyor. Dernek, “O alanda sanayileşmenin yaygın hale getirileceği adımlarını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz” açıklaması yaptı.
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Sanayinin büyük zarar verdiği ve adı ‘Kanser Ovası’na Dilovası’nda bulunan Kömürcüler OSB, vatandaşı canından bezdirdi. Yerel seçimler öncesi sık sık gündem olan Kömürcüler OSB için bölgeden kaldırılacağı sözleri verilmişti. Ama gelinen noktada bırakın Kömürcüler OSB’nın kaldırılmasını aynı bölge yeni sanayi tesislerinin kurulacağı iddia edildi. Kömürcüler OSB’nin kaldırılmasını ve bölgenin sasyal tesis ile konut alanı olarak kullanılmasını isteyen Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği (Ekos-Der), aynı bölgeye yeni tesisler kurulmasına tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

SORUNLARI ÇÖZÜN

Kömürcüler OSB ile ilgili durum oldukça açık ve ortadadır. Kömürcüler OSB'nin Dilovası'ndan uzaklaşması ve o alanın sosyal faaliyetlere, konut alanlarına açılımı gibi düşünceler içerisinde iken ne yazık ki hemen yanıbaşına tavuk çiftliği kurularak o alanda sanayileşmenin yaygın hale getirileceği adımlarını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Kamuoyuna bu konu ile ilgili bizden önce açıklama yapması gereken kurumları açıklama yapmaya davet ediyor ve ilçemiz halkının istemediği konular hakkında gerçekçi adımlar atarak sorunları çözmesini bekliyoruz.”

Bugün 07:20 TSİ - Ekonomi

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