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Galatasaray’dan futbolu bırakan Wesley Sneijder’e teşekkür

Galatasaray, eski futbolcusu Wesley Sneijder’in futbolu bırakması üzerine teşekkür mesajı yayınladı.
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Galatasaray, Hollandalı eski futbolcusu Wesley Sneijder’in futbolu bırakma kararı almasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınladı. Sneijder’in sarı-kırmızılılarda kazandığı kupaların sayılarının da yer aldığı fotoğrafla paylaşılan açıklamada, "Yıldız... Şampiyon... Keskin nişancı... 10 numara... Aslan! Parçalı formamızla yaşattığın tüm unutulmaz anlar ve şampiyonluklar için teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.

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