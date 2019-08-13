Galatasaray, Hollandalı eski futbolcusu Wesley Sneijder’in futbolu bırakma kararı almasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınladı. Sneijder’in sarı-kırmızılılarda kazandığı kupaların sayılarının da yer aldığı fotoğrafla paylaşılan açıklamada, "Yıldız... Şampiyon... Keskin nişancı... 10 numara... Aslan! Parçalı formamızla yaşattığın tüm unutulmaz anlar ve şampiyonluklar için teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.
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Galatasaray’dan futbolu bırakan Wesley Sneijder’e teşekkür
Galatasaray, eski futbolcusu Wesley Sneijder’in futbolu bırakması üzerine teşekkür mesajı yayınladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz