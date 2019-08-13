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"Yorumsuz"

Kefken Kovanağzı plajında sahil boyunca bırakılmış bira şişeleri, plastik poşetler ve şişeler denize girmek için bu sabah sahile gelen vatandaşlarca şaşkınlıkla karşıladı.
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4 günlük bayram tatili geçtiğimiz Pazar günü başladı. İlk gün kurban kesen vatandaşlar yoğun olarak bayramın 2. günü sahillere akın etti. Özellikle yaz ayları cıvıl cıvıl olan Kandıra plajları, bu bayramda binlerce misafirini ağırladı. Ancak denize girmek için plajlara gelen vatandaşlar, evlerine fotoğraftaki manzarayı bırakıp döndüler. Çöplüğü andıran fotoğrafları gazetemize gönderen okuyucumuz "Bu sabah denize girmek için Kefken Kovanağzı plajina gittim. Yorumsuz olarak size ekteki fotoları gönderiyorum." dedi. Biz de diyecek bir söz, yapacak bir youm bulamadık...

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Yorumlar

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Amele - Hükümet derhal bu çevre temizliği konusunda,caydırıcı yasal düzenleme yapmalı.gerekirse çevreye zarar verenleri,doğayı tahrip edenleri,İDAM ile yargılamalı.Allah(c.c) bizlere sunduğu güzelim tabiatı kirletmenin cezasıda CEHENNEM olur inşallah.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 13 Ağustos 12:22

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