Kocaelispor Kulübü’nün sevilen personellerinden, Çınarlı Mahallesi sakinlerinden, Derince Taşköprülüler Derneği kurucularından Cevdet Öztürk 65 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 ay önce amansız hastalığa yakalanan, önce özel bir hastanede, ardından Seka Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Cevdet Öztürk’ün cenazesi bugün Derince Çenesuyu Çınarlı Mahallesi Güler Evler Camii’nde kılınacak öğle namazının namazının ardından Çınarlı Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığına defnedilecek. Derince Omurlar Köyü'nden olan Cevdet Öztürk, Ayşe Öztürk ile evli, Emrah ve Tolga adında iki de evlat sahibiydi. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Cevdet Öztürk vefat etti
Kocaelispor Kulübü’nün sevilen personellerinden, Çınarlı Mahallesi sakinlerinden, Derince Taşköprülüler Derneği kurucularından Cevdet Öztürk 65 yaşında hayatını kaybetti.
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Yorumlar
(1 )
Emre Özkan - çok değerli abimiz dualarımız seninle
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