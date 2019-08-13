Bayram bitiyor, yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Kocaeli’de uzun bir süredir etkili olan güneşli ve sıcak hava, bayramın 3. günü olan bugün en üst seviyelere kadar çıkacak. Bayramın son günü ve Perşembe günü de güneşli hava etkisini ilimizde gösterecek. Cuma gününden itibaren gök gürültülü yağış Kocaeli'yi etkisi altına alacak. Yağış Cumartesi günü de devam edecek.