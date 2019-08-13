Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Kocaeli’de uzun bir süredir etkili olan güneşli ve sıcak hava, bayramın 3. günü olan bugün en üst seviyelere kadar çıkacak. Bayramın son günü ve Perşembe günü de güneşli hava etkisini ilimizde gösterecek. Cuma gününden itibaren gök gürültülü yağış Kocaeli'yi etkisi altına alacak. Yağış Cumartesi günü de devam edecek.
Bugün 11:21 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:27 TSİ
Bayram bitiyor, yağmur geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Kocaeli’de uzun bir süredir etkili olan güneşli Cuma günü yerini yağmura bırakacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz