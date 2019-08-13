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İMEAK DTO Kocaeli Şubesi’nin geleneksel bayram kutlaması

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi'nin bayramlaşma programı, Kurban Bayramının 2. günü şube hizmet binasında gerçekleşti.
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DTO Kocaeli Şubesinin bayramlaşma geleneği Kurban Bayramı'nda da devam etti. Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, Meclis Başkanı Kürşat Bal, Meclis Başkan Yardımcısı Yılmaz Sarıaslan ve Meclis Üyeleri ev sahipliğinde gerçekleşen bayram kutlama programına şube üyeleri yoğun katılım sağladı. Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Recep Öztürk, Başkan Yardımcısı Veysel Şenol, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Gümüş ve Hamza Küpeli, Meclis Başkan Yardımcısı Bilal Atak, STK Temsilcileri ve basın mensupları da kutlamada yer aldı.

TOPLU FOTOĞRAF ÇEKİMİ

Başkan Vedat Doğusel ve Meclis Başkanı Kürşat Bal, şube hizmet binasında tebrikleri kabul ederken Kurban Bayramının ülkemize barış, huzur ve sağlık getirmesi temennilerinde bulunuldu. İMEAK DTO Kocaeli Şubesi ailesinin bayramlaşma merasimi hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

KÖRFEZ’DEKİ PROGRAMLAR

Doğusel, şube hizmet binasındaki kutlama öncesi Meclis Başkanı Kürşat Bal ile birlikte Körfez Kent Konseyi tarafından Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kent Bayramlaşmasına, ardından da kardeş oda Körfez Ticaret Odası'nda düzenlenen geleneksel bayramlaşma törenine katıldı.

Bugün 12:39 TSİ - Ekonomi

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